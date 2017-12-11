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11.12.2017 11:43 О тульском опыте развития местного самоуправления узнали на Совете законодателей ЦФО Мария Кузнецова





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Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов рассказал, что «коллега из Смоленска попросил немедленно выслать все материалы - как готовили законопроект, кто участвовал. Думаю, что мы на очень правильном пути».



Закон носит рамочный характер, уже местные собрания депутатов решат - как будут выбирать старосту, какие у него полномочия и ресурсы. Старосты есть в половине поселений области, а будут - в каждом. О развитии местного самоуправления рассказывали и коллеги Сергея Харитонова – председатели дум из Рязани и Иванова.



Тема взаимодействия общества и власти стала главной в выступлении полпреда. Александр Беглов призвал развивать комитеты общественного самоуправления - ТОСы. По словам Беглова, «во дворе очень много таких же проблем, как и в стране. Их нужно разрешать. Откуда мы о них узнаем? Надо, чтобы активисты работали. Надо не бояться регистрировать, давать определенные полномочия. Муниципалитеты должны делиться полномочиями с ТОСами».



Как подчеркнул Александр Беглов, участие в ТОСах - дело не только пенсионеров. Напротив, к заботе о своем доме, дворе, районе нужно привлекать молодых и активных.



Наделить сельских старост правами и оказать поддержку - такую задачу поставил президент. Каждый регион ищет свои решения. Ведь на федеральном уровне статус старосты не закреплен. Тульская областная Дума приняла соответствующий закон в конце ноября, а теперь об этом опыте узнали коллеги из соседних областей.Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов рассказал, что «коллега из Смоленска попросил немедленно выслать все материалы - как готовили законопроект, кто участвовал. Думаю, что мы на очень правильном пути».Закон носит рамочный характер, уже местные собрания депутатов решат - как будут выбирать старосту, какие у него полномочия и ресурсы. Старосты есть в половине поселений области, а будут - в каждом. О развитии местного самоуправления рассказывали и коллеги Сергея Харитонова – председатели дум из Рязани и Иванова.Тема взаимодействия общества и власти стала главной в выступлении полпреда. Александр Беглов призвал развивать комитеты общественного самоуправления - ТОСы. По словам Беглова, «во дворе очень много таких же проблем, как и в стране. Их нужно разрешать. Откуда мы о них узнаем? Надо, чтобы активисты работали. Надо не бояться регистрировать, давать определенные полномочия. Муниципалитеты должны делиться полномочиями с ТОСами».Как подчеркнул Александр Беглов, участие в ТОСах - дело не только пенсионеров. Напротив, к заботе о своем доме, дворе, районе нужно привлекать молодых и активных.





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