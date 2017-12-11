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11.12.2017 17:26 Объявлены победители VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!» Вести-Тула





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Для участия в нем зарегистрировались около 14 тысяч ребят, более 4 тысяч из которых объединились в 634 школьные команды со всей страны.

Участникам Чемпионата предстояло за 1 час выполнить задания разного уровня сложности, которые в этом году были посвящены теме интернета вещей (IoT): концепции, архитектуре, протоколам взаимодействия и безопасности технологии. Ребята также могли улучшить свой результат, выполнив дополнительные задания: подготовить аналитическую статью о трендах интернет-индустрии или провести локальный турнир по интернет-грамотности в своей школе.

Мощным стимулом в стремлении к лидерству стали призы, которые пригодятся в процессе учебы и в повседневной жизни. Так, участники, занявшие первую строчку рейтинга, будут награждены ноутбуками ASUS Transformer Book, счастливые обладатели серебра - смартфонами Samsung Galaxy J3, а бронзовые призеры больше не расстанутся с любимой музыкой вместе с модной Bluetooth-колонкой JBL Go.

Традиционно чемпионат проводился в индивидуальном и командном зачетах.

В индивидуальном зачете «золото» досталось Михаилу Павлову, третьекласснику из Москвы. Второе место занял Никульчиков Илья из города Петергофа. На третьем месте рейтинга - Миронова Ирина из города Чебоксары.

Лидером командного зачета стала команда Эльзы Мустафиной «Террабайт»: ребята представляют школу №1 села Киргиз-Мияки, Республики Башкортостан. Вторую строчку рейтинга занял коллектив под названием «GoldBrowser» во главе с Иваном Воробьевым, преподавателем гимназии №14 города Орехово-Зуево. Бронзовыми призерами становятся ученики Нижнеметескинской средней общеобразовательной школы Республики Татарстан, команда «Sanak», возглавляемая Ильназом Гибадуллиным.

Всем участникам и капитанам команд VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!» доступен именной сертификат, который можно распечатать из своего профиля на сайте.

Организаторы поздравляют победителей и благодарят участников Чемпионата 2017 за интерес к информационным технологиям!

«Изучи интернет – управляй им» - это образовательный проект для школьников, который реализуется с 2012 года Координационным центром доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» с целью повышения цифровой грамотности и качества использования информационных технологий начинающими пользователями интернета. Основа проекта – образовательный портал игра-интернет.рф, где в форме игр подаются разные аспекты интернет-технологий. «Изучи интернет…» также доступен в форме мобильного приложения и викторины. Ежегодно в рамках проекта проходит онлайн-чемпионат, участниками которого становятся тысячи школьников со всей страны.



Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».Для участия в нем зарегистрировались около 14 тысяч ребят, более 4 тысяч из которых объединились в 634 школьные команды со всей страны.Участникам Чемпионата предстояло за 1 час выполнить задания разного уровня сложности, которые в этом году были посвящены теме интернета вещей (IoT): концепции, архитектуре, протоколам взаимодействия и безопасности технологии. Ребята также могли улучшить свой результат, выполнив дополнительные задания: подготовить аналитическую статью о трендах интернет-индустрии или провести локальный турнир по интернет-грамотности в своей школе.Мощным стимулом в стремлении к лидерству стали призы, которые пригодятся в процессе учебы и в повседневной жизни. Так, участники, занявшие первую строчку рейтинга, будут награждены ноутбуками ASUS Transformer Book, счастливые обладатели серебра - смартфонами Samsung Galaxy J3, а бронзовые призеры больше не расстанутся с любимой музыкой вместе с модной Bluetooth-колонкой JBL Go.Традиционно чемпионат проводился в индивидуальном и командном зачетах.В индивидуальном зачете «золото» досталось Михаилу Павлову, третьекласснику из Москвы. Второе место занял Никульчиков Илья из города Петергофа. На третьем месте рейтинга - Миронова Ирина из города Чебоксары.Лидером командного зачета стала команда Эльзы Мустафиной «Террабайт»: ребята представляют школу №1 села Киргиз-Мияки, Республики Башкортостан. Вторую строчку рейтинга занял коллектив под названием «GoldBrowser» во главе с Иваном Воробьевым, преподавателем гимназии №14 города Орехово-Зуево. Бронзовыми призерами становятся ученики Нижнеметескинской средней общеобразовательной школы Республики Татарстан, команда «Sanak», возглавляемая Ильназом Гибадуллиным.Всем участникам и капитанам команд VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!» доступен именной сертификат, который можно распечатать из своего профиля на сайте.Организаторы поздравляют победителей и благодарят участников Чемпионата 2017 за интерес к информационным технологиям!«Изучи интернет – управляй им» - это образовательный проект для школьников, который реализуется с 2012 года Координационным центром доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» с целью повышения цифровой грамотности и качества использования информационных технологий начинающими пользователями интернета. Основа проекта – образовательный портал игра-интернет.рф, где в форме игр подаются разные аспекты интернет-технологий. «Изучи интернет…» также доступен в форме мобильного приложения и викторины. Ежегодно в рамках проекта проходит онлайн-чемпионат, участниками которого становятся тысячи школьников со всей страны.

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