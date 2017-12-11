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11.12.2017 11:07 Мединский назвал создание музейного кластера на Металлистов блестящей идеей Вести-Тула





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Реализацию этого масштабного для региона проекта министр на двусторонней встрече обсудил с губернатором Тульской области. Как рассказал глава региона Алексей Дюмин, «мы реализуем масштабный грандиозный проект «Тульская набережная», который изменит исторический центр города. Изюминкой будет то, что на улице Металлистов появятся четыре музейных комплекса».



«Блестящая идея Правительства Тульской области по созданию музейного кластера на улице Металлистов, где все музеи, находящиеся по области, имели бы свои столичные представительства», - отреагировал Владимир Мединский.



Министр культуры России Владимир Мединский в ходе визита в Тулу посетил исторический центр города и ознакомился с реализацией уникального проекта - реконструкцией улицы Металлистов. Работа здесь кипит. Сообщается, что здесь появятся свои здания у федеральных музеев Тульской области: Музей оружия, «Куликово поле», «Ясная Поляна», «Поленово».Реализацию этого масштабного для региона проекта министр на двусторонней встрече обсудил с губернатором Тульской области. Как рассказал глава региона Алексей Дюмин, «мы реализуем масштабный грандиозный проект «Тульская набережная», который изменит исторический центр города. Изюминкой будет то, что на улице Металлистов появятся четыре музейных комплекса».«Блестящая идея Правительства Тульской области по созданию музейного кластера на улице Металлистов, где все музеи, находящиеся по области, имели бы свои столичные представительства», - отреагировал Владимир Мединский.





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