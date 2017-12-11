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НОВОСТИ | Общество



11.12.2017 10:37 Губернский каток в Туле открыли звёзды фигурного катания
Алина Фурсенко

Губернский каток в Туле открыли звёзды фигурного катания

| фото |
Та самая композиция и там самая программа, с которой Алексей Ягудин раз и навсегда доказал, что он лучший. Олимпийский победный номер на тульском открытом льду – можно сказать, повышенный уровень сложности. «Наверное, главный аспект сегодняшнего вечера в том, что у людей появилась возможность надевать коньки и выходить на лед», - заметил олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.

Этому льду не страшны даже оттепели до +10, а когда-то на куда менее современном катке в Туле семилетний мальчик Илья Авербух одержал первую в жизни победу. Серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России рассказал: «Я помню, как стояли и мерзли судьи, лопатами очищали лед. Турнир назывался «Звездочка». Я стал тогда чемпионом, это незабываемо».

Они и сами уверенно держатся на коньках, но сегодня скользят в ботинках. Чтобы торжественно открыть Губернский каток на середину льда выходят глава региона Алексей Дюмин, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе и человек, который со льдом, снегом и атрибутами русской зимы пока на «Вы» - легендарный боксер Рой Джонс. Как сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «это первый в Туле каток с искусственным льдом, где наши дети, молодежь и взрослые могут кататься в любое время, при любой погоде могут заниматься спортом, проводить семейный досуг».

Зрители на то, как порхают фигуристы по льду, смотрели с замиранием сердца. И чуть-чуть с нетерпением. Совсем скоро можно будет взять бесплатно коньки на час, и зеркало искусственного льда площадью 1000 квадратных метров – в распоряжении туляков!

Звезды фигурного катания намекнули, что еще приедут. Например, на открытие крытого ледового дворца, а, может быть, и раньше. Закуплено 100 пар коньков. Каток будет работать с 10 утра до 22 часов до весны.
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