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08.12.2017 18:50 В Туле официально открыли новую экспозицию Музея оружия "Вести-Тула"





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Сегодня министр культуры Владимир Мединский и губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявили о том, что его экспозиция, расположенная на трех этажах, полностью завершена. Начинается она с холодного оружия разных эпох, продолжается первыми образцами огнестрельного оружия, а позже и вооружением времен Великой Отечественной, и теперь имеет логическое завершение - в виде образцов, современнее которых пока еще ничего не существует.



Как отметил Владимир Мединский, «…тульский Музей оружия, безусловно, лучший в стране и один из лучших музеев оружия в мире. И по экспозиции, и по современным методам преподнесения. Люди не придут туда, где скучно, где не интересно, где старая экспозиция. Поэтому мы активно инвестируем в развитие наших музейных комплексов».



«Здесь представлены уникальные образцы военной техники. 70% из них сделаны тульскими оружейниками. Для всех жителей нашего региона это большая гордость. Важно, что с открытием экспозиции увеличится поток отечественных и зарубежных туристов», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Около полутысячи современнейших образцов вооружения, некоторые из которых были рассекречены совсем недавно, пополнили экспозицию Тульского музея оружия. Этот огромный выставочный центр, располагающий более чем 14 тыс. экспонатов, входит в число 100 лучших музеев планеты.Сегодня министр культуры Владимир Мединский и губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявили о том, что его экспозиция, расположенная на трех этажах, полностью завершена. Начинается она с холодного оружия разных эпох, продолжается первыми образцами огнестрельного оружия, а позже и вооружением времен Великой Отечественной, и теперь имеет логическое завершение - в виде образцов, современнее которых пока еще ничего не существует.Как отметил Владимир Мединский, «…тульский Музей оружия, безусловно, лучший в стране и один из лучших музеев оружия в мире. И по экспозиции, и по современным методам преподнесения. Люди не придут туда, где скучно, где не интересно, где старая экспозиция. Поэтому мы активно инвестируем в развитие наших музейных комплексов».«Здесь представлены уникальные образцы военной техники. 70% из них сделаны тульскими оружейниками. Для всех жителей нашего региона это большая гордость. Важно, что с открытием экспозиции увеличится поток отечественных и зарубежных туристов», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.











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