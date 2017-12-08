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НОВОСТИ | Общество



08.12.2017 18:50 В Туле официально открыли новую экспозицию Музея оружия
"Вести-Тула"



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Около полутысячи современнейших образцов вооружения, некоторые из которых были рассекречены совсем недавно, пополнили экспозицию Тульского музея оружия. Этот огромный выставочный центр, располагающий более чем 14 тыс. экспонатов, входит в число 100 лучших музеев планеты.

Сегодня министр культуры Владимир Мединский и губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявили о том, что его экспозиция, расположенная на трех этажах, полностью завершена. Начинается она с холодного оружия разных эпох, продолжается первыми образцами огнестрельного оружия, а позже и вооружением времен Великой Отечественной, и теперь имеет логическое завершение - в виде образцов, современнее которых пока еще ничего не существует.

Как отметил Владимир Мединский, «…тульский Музей оружия, безусловно, лучший в стране и один из лучших музеев оружия в мире. И по экспозиции, и по современным методам преподнесения. Люди не придут туда, где скучно, где не интересно, где старая экспозиция. Поэтому мы активно инвестируем в развитие наших музейных комплексов».

«Здесь представлены уникальные образцы военной техники. 70% из них сделаны тульскими оружейниками. Для всех жителей нашего региона это большая гордость. Важно, что с открытием экспозиции увеличится поток отечественных и зарубежных туристов», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
















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