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|08.12.2017 18:50 В Туле официально открыли новую экспозицию Музея оружия
|"Вести-Тула"
Около полутысячи современнейших образцов вооружения, некоторые из которых были рассекречены совсем недавно, пополнили экспозицию Тульского музея оружия. Этот огромный выставочный центр, располагающий более чем 14 тыс. экспонатов, входит в число 100 лучших музеев планеты.
Сегодня министр культуры Владимир Мединский и губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявили о том, что его экспозиция, расположенная на трех этажах, полностью завершена. Начинается она с холодного оружия разных эпох, продолжается первыми образцами огнестрельного оружия, а позже и вооружением времен Великой Отечественной, и теперь имеет логическое завершение - в виде образцов, современнее которых пока еще ничего не существует.
Как отметил Владимир Мединский, «…тульский Музей оружия, безусловно, лучший в стране и один из лучших музеев оружия в мире. И по экспозиции, и по современным методам преподнесения. Люди не придут туда, где скучно, где не интересно, где старая экспозиция. Поэтому мы активно инвестируем в развитие наших музейных комплексов».
«Здесь представлены уникальные образцы военной техники. 70% из них сделаны тульскими оружейниками. Для всех жителей нашего региона это большая гордость. Важно, что с открытием экспозиции увеличится поток отечественных и зарубежных туристов», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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