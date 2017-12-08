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08.12.2017 18:35 Тульские суворовцы встречали сегодня необычного гостя "Вести-Тула"





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Рой Джонс ознакомился со спортивной базой образовательного заведения, принял участие в принятии суворовцами клятвы боксёра и вручил ребятам памятные медали. Бокс входит в учебную программу суворовского училища как составная часть занятий по физической культуре.



«В профессиональном боксе вы должны взглядом дать понять своему противнику, что вы выиграете. В боксе вы все – мои братья. Я хочу, чтобы у нас был зрительный контакт», - сказал Рой Джонс, обращаясь к тульским суворовцам.



Кроме того, Рой Джонс провёл небольшой мастер-класс со всеми воспитанниками училища, а потом отправился в спортивную школу «Металлург». Также в программе визита Роя Джонса в Тульскую область - встреча с губернатором Алексеем Дюминым.

Легенда мирового бокса, чемпион мира среди профессионалов в нескольких весовых категориях Рой Джонс, два года назад получивший российское гражданство, побывал сегодня в Тульском суворовском военном училище.Рой Джонс ознакомился со спортивной базой образовательного заведения, принял участие в принятии суворовцами клятвы боксёра и вручил ребятам памятные медали. Бокс входит в учебную программу суворовского училища как составная часть занятий по физической культуре.«В профессиональном боксе вы должны взглядом дать понять своему противнику, что вы выиграете. В боксе вы все – мои братья. Я хочу, чтобы у нас был зрительный контакт», - сказал Рой Джонс, обращаясь к тульским суворовцам.Кроме того, Рой Джонс провёл небольшой мастер-класс со всеми воспитанниками училища, а потом отправился в спортивную школу «Металлург». Также в программе визита Роя Джонса в Тульскую область - встреча с губернатором Алексеем Дюминым.











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