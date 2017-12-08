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НОВОСТИ | Общество



08.12.2017 15:57 В Туле прошел открытый форум, посвященный борьбе с коррупцией
"Вести-Тула"



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Взаимодействие органов прокуратуры с институтами гражданского общества, государственного и муниципального управления в сфере противодействия коррупции» обсудили сегодня участники одноимённого форума. В рамках его работы состоялось награждение победителей конкурса «Молодёжь против коррупции», проведённого региональной прокуратурой.

Прокурор Тульской области Александр Козлов отметил, что «…органами прокуратуры проделана серьезная работа, направленная на выявление нарушений антикоррупционного законодательства. Выявлено более 2000 нарушений, внесено 1100 мер прокурорского реагирования, привлечено к административной и дисциплинарной ответственности более 350 человек, к уголовной – 79 человек. Возмещено причиненного ущерба более чем на 1,5 млн. рублей».


















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