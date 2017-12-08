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|08.12.2017 15:35 Житель одного из сёл Большой Тулы хранил предметы, представляющие опасность
|"Вести-Тула"
Предметы, представляющие опасность, были обнаружены в ходе совместных мероприятий полицейских и сотрудников УФСБ в одном из сёл Большой Тулы. По месту жительства 48-летнего неработающего ранее судимого подозреваемого были изъяты и направлены на исследование различные предметы, похожие на гранаты, патроны, тротиловые шашки, запалы, электродетонаторы и электровоспламенители.
Как рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…в настоящее время в отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Мужчина задержан, проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех деталей его противоправной деятельности».
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