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08.12.2017 15:07 В центре Тулы сегодня торжественно откроется Губернский каток Вести-Тула





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В связи с этим сегодня и завтра с 8 утра и до 20 часов по улице Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской) будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.





Сегодня в 17 часов в самом сердце города состоится торжественная церемония открытия Губернского катка. Это первая ледовая площадка в центре областной столицы с искусственным льдом. Покататься здесь и взять напрокат коньки можно абсолютно бесплатно. На открытие приглашены прославленные российские фигуристы.В связи с этим сегодня и завтра с 8 утра и до 20 часов по улице Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской) будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

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