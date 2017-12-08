Тульская набережная:
Проект-адреналин
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



08.12.2017 14:56 Тульская филармония проведёт Щедринские вечера в трёх городах
София Гафарова, Надежда Долгих

Тульская филармония проведёт Щедринские вечера в трёх городах

| фото |
Так начинается «Сказ о Коньке-горбунке», который в Тульской областной филармонии станет литературно-музыкальным, с песочной анимацией. Подобного исполнения известной сказки Ершова под произведения Родиона Щедрина еще не было. Основу составила музыка из балета великого композитора, в которую искусно вплелись щедринские хоровые сочинения и народные песни.

«По духу очень русская, с идеями не только о прошлом Руси, но и обращенная в сегодняшний день. Концертные номера хора на музыку Щедрина очень важны в этой постановке. Это как бы диалог со зрителем», - говорит автор сценической версии и режиссер-постановщик проекта Пётр Татарицкий.

Выбор произведений не случаен. В честь 85-летия Родиона Щедрина проводится Всероссийский фестиваль «Запечатленный ангел», в рамках его в Тульской области пройдут Щедринские вечера. Это цикл бесплатных концертов в трех городах региона, старт которого начнется с Алексина, потому что отец композитора родом из этого города. А сам балет «Конек-горбунок» для Щедрина стал пророческим.

«Родион Константинович, когда писал музыку к «Коньку-горбунку», а он писал его молодым человеком, ещё не женатым на Майе Плисецкой, говорил что Иван ловит жар-птицу, и он поймал свою жар птицу – Майю Плисецкую», - рассказал руководитель проекта, Заслуженный артист РФ Яков Соловьёв.

Для филармонии новый проект тоже можно считать пойманной жар-птицей, поскольку на проведение Щедринских вечеров удалось выиграть грант Министерства культуры России. В литературно-музыкальной сказке задействованы фольклорный ансамбль «Услада», Тульский государственный хор и филармонический симфонический оркестр.

Как рассказал художественный руководитель и главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Лаврик, «приглашены разные музыканты, которые помогают сделать проект качественным, большим, ярким. Думаю, что оркестр будет звучать на высоком уровне».

Что примечательно, тульский «Конек-горбунок» создан не только для детей. Эта сказка будет вполне интересна и для их родителей.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.