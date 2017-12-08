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08.12.2017 14:56 Тульская филармония проведёт Щедринские вечера в трёх городах София Гафарова, Надежда Долгих





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«По духу очень русская, с идеями не только о прошлом Руси, но и обращенная в сегодняшний день. Концертные номера хора на музыку Щедрина очень важны в этой постановке. Это как бы диалог со зрителем», - говорит автор сценической версии и режиссер-постановщик проекта Пётр Татарицкий.



Выбор произведений не случаен. В честь 85-летия Родиона Щедрина проводится Всероссийский фестиваль «Запечатленный ангел», в рамках его в Тульской области пройдут Щедринские вечера. Это цикл бесплатных концертов в трех городах региона, старт которого начнется с Алексина, потому что отец композитора родом из этого города. А сам балет «Конек-горбунок» для Щедрина стал пророческим.



«Родион Константинович, когда писал музыку к «Коньку-горбунку», а он писал его молодым человеком, ещё не женатым на Майе Плисецкой, говорил что Иван ловит жар-птицу, и он поймал свою жар птицу – Майю Плисецкую», - рассказал руководитель проекта, Заслуженный артист РФ Яков Соловьёв.



Для филармонии новый проект тоже можно считать пойманной жар-птицей, поскольку на проведение Щедринских вечеров удалось выиграть грант Министерства культуры России. В литературно-музыкальной сказке задействованы фольклорный ансамбль «Услада», Тульский государственный хор и филармонический симфонический оркестр.



Как рассказал художественный руководитель и главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Лаврик, «приглашены разные музыканты, которые помогают сделать проект качественным, большим, ярким. Думаю, что оркестр будет звучать на высоком уровне».



Что примечательно, тульский «Конек-горбунок» создан не только для детей. Эта сказка будет вполне интересна и для их родителей.



Так начинается «Сказ о Коньке-горбунке», который в Тульской областной филармонии станет литературно-музыкальным, с песочной анимацией. Подобного исполнения известной сказки Ершова под произведения Родиона Щедрина еще не было. Основу составила музыка из балета великого композитора, в которую искусно вплелись щедринские хоровые сочинения и народные песни.«По духу очень русская, с идеями не только о прошлом Руси, но и обращенная в сегодняшний день. Концертные номера хора на музыку Щедрина очень важны в этой постановке. Это как бы диалог со зрителем», - говорит автор сценической версии и режиссер-постановщик проекта Пётр Татарицкий.Выбор произведений не случаен. В честь 85-летия Родиона Щедрина проводится Всероссийский фестиваль «Запечатленный ангел», в рамках его в Тульской области пройдут Щедринские вечера. Это цикл бесплатных концертов в трех городах региона, старт которого начнется с Алексина, потому что отец композитора родом из этого города. А сам балет «Конек-горбунок» для Щедрина стал пророческим.«Родион Константинович, когда писал музыку к «Коньку-горбунку», а он писал его молодым человеком, ещё не женатым на Майе Плисецкой, говорил что Иван ловит жар-птицу, и он поймал свою жар птицу – Майю Плисецкую», - рассказал руководитель проекта, Заслуженный артист РФ Яков Соловьёв.Для филармонии новый проект тоже можно считать пойманной жар-птицей, поскольку на проведение Щедринских вечеров удалось выиграть грант Министерства культуры России. В литературно-музыкальной сказке задействованы фольклорный ансамбль «Услада», Тульский государственный хор и филармонический симфонический оркестр.Как рассказал художественный руководитель и главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Лаврик, «приглашены разные музыканты, которые помогают сделать проект качественным, большим, ярким. Думаю, что оркестр будет звучать на высоком уровне».Что примечательно, тульский «Конек-горбунок» создан не только для детей. Эта сказка будет вполне интересна и для их родителей.





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