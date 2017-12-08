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НОВОСТИ | Общество



08.12.2017 12:41 Тульские зоозащитники предположили, что бездомных собак теперь будут уничтожать
Полина Ермолаева

Тульские зоозащитники предположили, что бездомных собак теперь будут уничтожать

| фото |
Если не в прежнюю среду обитания, то куда?! – сетуют защитники животных, ведь возможности приюта не безграничны… Да и финансовые затраты на содержание питомцев в таком случае возрастут в десятки раз. Всё это и натолкнуло активистов на мысль, что собак и кошек будут просто уничтожать.

По словам волонтёра группы «Тула. Помощь бездомным животным» Яны Зверевой, «мы против животных на улицах, но это надо решать и гуманно, и постепенно, и комплексно, а не просто отравить и пострелять, потому что это влечёт другие последствия».

Сегодня защитники собирают митинги, а «Континент плюс» работает в прежнем режиме. Сотрудники единственного официального приюта области пока выполняют контракт, подписанный задолго до вступления поправок в силу. А это значит, что до 31 декабря животные, прошедшие стерилизацию и вакцинацию, отправляются восвояси. Да и сверху спускать строгие указания исполнителям не спешат.

«На ноябрь текущего года в Госдуме запланировано второе чтение законопроекта об ответственном обращении с животными. Документ предусматривает возможность передачи животного новому владельцу, пожизненное содержание в приюте либо возврат в прежнюю среду обитания. Как только законопроект будет принят, во все нормативно-правовые акты Тульской области будут внесены изменения», - рассказала заместитель председателя Комитета ветеринарии Тульской области Оксана Устинова.

«Обвиняют во всех грехах и даже в участившихся случаях отравления собак по области», сетуют сотрудники приюта. А, между тем, если хорошенько подумать, никакой выгоды в убийстве у данной организации нет. Цинично, но правдиво – платят им не за это! Модернизация медицинского кабинета, вкладывание немалых сумм в развитие лечебного дела – все это говорит о том, что «Континент плюс» ставит перед собой иные цели.

Как рассказала администратор приюта Диана Ермолова, «была закуплена последняя модель рентген-аппарата, что позволило нам делать очень чёткие снимки для операций». Здесь согласны, что законодательно нужно что-то решать, и эти решения должны быть направлены в сторону недобросовестных людей. Тех, кто берет домой не друга, а игрушку. «Обязательно ввести штрафы, причем не 500 рублей, а серьёзную сумму, чтобы люди боялись выбрасывать животных на улицу», - считает Диана Ермолова.

Смысл поправок и возможность их реального внедрения в жизнь пока не ясны, однако, и причины для всеобщего волнения тоже не очевидны. Путаницу призван решить федеральный закон, который сегодня находится на стадии завершающих обсуждений.
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