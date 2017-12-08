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08.12.2017 11:15 «Открытый регион 71»: просто, быстро, удобно Алексей Ерёмин





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Как рассказала ведущий специалист группы развития проекта «Открытый регион» Надежда Коняева, «авторизация происходит при помощи ЕСИА, у пользователя нет необходимости дополнительно запоминать логин и пароль, так как можно воспользоваться аккаунтом в Госуслугах».



«Реши проблему» - самый популярный у пользователей сервис, он позволяет жителю решить наиболее важные вопросы всего за десять дней с момента поступления заявки. Классификатор включает в себя почти сотню тем для вопросов, среди которых: ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство, здравоохранение, образование и многие другие.



«Моим родителям около 60 лет. Они заходят на портал и работают, то есть ничего сложного нет», - говорит ведущий специалист группы развития проекта «Открытый регион» Александр Ламонов.

Для удобства пользователей были запущены приложения «Открытый регион 71» для мобильных устройств на IOS и Android.



По словам заместителя министра информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елены Казмерчук, «каждый год расширяем спектр вопросов, по которым граждане могут обратиться через данный сервис. В следующем году также планируем порадовать туляков, расширив спектр вопросов».



«Открытый регион» - приоритетный и социальный проект. Портал помогает тулякам улучшать родной край с помощью полезных городских сервисов.



В Тульской губернии портал «Открытый регион 71» начал свою работу весной 2013. Только за первый год на сайт, работающего по принципу «одного окна» - социальные сервисы и сервисы общественных услуг - поступило почти 9 тысяч сообщений о проблемных вопросах.Как рассказала ведущий специалист группы развития проекта «Открытый регион» Надежда Коняева, «авторизация происходит при помощи ЕСИА, у пользователя нет необходимости дополнительно запоминать логин и пароль, так как можно воспользоваться аккаунтом в Госуслугах».«Реши проблему» - самый популярный у пользователей сервис, он позволяет жителю решить наиболее важные вопросы всего за десять дней с момента поступления заявки. Классификатор включает в себя почти сотню тем для вопросов, среди которых: ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство, здравоохранение, образование и многие другие.«Моим родителям около 60 лет. Они заходят на портал и работают, то есть ничего сложного нет», - говорит ведущий специалист группы развития проекта «Открытый регион» Александр Ламонов.Для удобства пользователей были запущены приложения «Открытый регион 71» для мобильных устройств на IOS и Android.По словам заместителя министра информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елены Казмерчук, «каждый год расширяем спектр вопросов, по которым граждане могут обратиться через данный сервис. В следующем году также планируем порадовать туляков, расширив спектр вопросов».«Открытый регион» - приоритетный и социальный проект. Портал помогает тулякам улучшать родной край с помощью полезных городских сервисов.





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