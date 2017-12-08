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НОВОСТИ | Общество



08.12.2017 10:52 Узловчане не хотят переезжать в новые квартиры из более комфортных бараков
Алина Фурсенко

Узловчане не хотят переезжать в новые квартиры из более комфортных бараков

| фото |
«Я не буду сюда переезжать. Я не знаю, насколько меня хватит жить в бараке. Если у меня не отключат воду, не отключат свет и не отключат газ – я буду жить до последнего», - говорит Лариса Макарова. Из глаз - слезы, а по подоконнику кухни - звонкие капели. Посреди ее новенькой кухни уже больше месяца не просыхает лужа. Впрочем, включить отопление, чтоб хоть немного помочь ей испариться – невозможно. Кто ж подключит газовое оборудование, если оно насквозь мокрое.

Квартира Ларисы Макаровой на третьем этаже в новостройке №2 по улице Андреева. Напротив – точно такая же, сдана чуть раньше. Семья Оксаны Комиссаровой переезжать была вынуждена – в ее бараке отключили воду. Однако, едва обжившись, познакомилась с плесенью. А это первый этаж. Впрочем, если здесь можно протереть запотевшие окна и все-таки жить, то в дом напротив, утверждают получатели квартир, переезжать пока невозможно.

«Вы поймите, пожалуйста, правильно: кровля мембранная, глядя на нее, понять, что есть какой-то дефект практически невозможно», - объясняет жителям специалист. Куда проще работать с мягкой или двускатной. А теперь в середине декабря кровлю, как утверждают местные власти, подрядчик будет не просто исправлять, а делать заново. Благо, из своих средств – по гарантии. «Переделывать будут на такую же мембранную, потому что она по проекту», - говорит первый заместитель главы администрации Узловского района Ольга Белёвцева.

Вот такой замкнутый круг с черной плесенью в центре. Объяснив жителям, что у мембранной кровли есть существенные недочеты, строить решили все-таки ее. Авось, в этот раз получится.

Даже если гарантии, данные прорабом на словах, и будут нарушены, то закон все-таки обяжет переделать крышу еще раз. Только вот это будет уже даже не смешно, уверяют пока несостоявшиеся жильцы. Весна покажет, а до нее придется вернуться в бараки, которые, как ни прискорбно, пока кажутся куда более комфортными.













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