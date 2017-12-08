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08.12.2017 10:08 Победителем турнира «Тульский Токарев» стала команда из Плавска Мария Кузнецова





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В этом году «Тульский Токарев» впервые вышел за рамки Тулы. Игры прошли по всей области. На финальную перестрелку собрались команды из двенадцати районов. От игроков требует хорошее знание истории России и Тульского края. «Вы - наше будущее, молодцы, умницы, что с таким интересом относитесь к истории малой родины. Вы являетесь примером», - обратился к участникам председатель тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Ведущий задает вопросы. Кто первый ответил верно - удаляет игрока из команды соперника. Вопросы и на глубокие знания, и на быструю реакцию, и на собранность. По словам автора идеи и ведущего турнира Алексея Денисова, «вопросы каверзные – по названиям улиц, по истории Тулы, по истории Великой Отечественной войны. Например, на вопрос «Где родился Лев Толстой» из-за волнения ребята очень часто отвечают неправильно».



Впрочем, проколов было немного. Итоги турнира: в тройке лидеров - киреевская, чернская команды, а победитель – «STEP» из Плавска. «Тульский Токарев» выстрелил, но не последний раз. В следующем году турнир снова ждёт смелых и находчивых краеведов.



К началу игры «Тульский Токарев» команды готовились до последнего. «Стараемся повторить весь материал, анализируем ошибки и стараемся сделать так, чтобы мы победили», - рассказал игрок команды «Империя» (Киреевский район) Павел Матвеев. Руководитель команды Алексей Полунин считает, что «это не зубрёжка, а интеллектуальная прогулка по краеведению».В этом году «Тульский Токарев» впервые вышел за рамки Тулы. Игры прошли по всей области. На финальную перестрелку собрались команды из двенадцати районов. От игроков требует хорошее знание истории России и Тульского края. «Вы - наше будущее, молодцы, умницы, что с таким интересом относитесь к истории малой родины. Вы являетесь примером», - обратился к участникам председатель тульской областной Думы Сергей Харитонов.Ведущий задает вопросы. Кто первый ответил верно - удаляет игрока из команды соперника. Вопросы и на глубокие знания, и на быструю реакцию, и на собранность. По словам автора идеи и ведущего турнира Алексея Денисова, «вопросы каверзные – по названиям улиц, по истории Тулы, по истории Великой Отечественной войны. Например, на вопрос «Где родился Лев Толстой» из-за волнения ребята очень часто отвечают неправильно».Впрочем, проколов было немного. Итоги турнира: в тройке лидеров - киреевская, чернская команды, а победитель – «STEP» из Плавска. «Тульский Токарев» выстрелил, но не последний раз. В следующем году турнир снова ждёт смелых и находчивых краеведов.





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