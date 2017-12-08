Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



08.12.2017 10:08 Победителем турнира «Тульский Токарев» стала команда из Плавска
Мария Кузнецова

Победителем турнира «Тульский Токарев» стала команда из Плавска

| фото |
К началу игры «Тульский Токарев» команды готовились до последнего. «Стараемся повторить весь материал, анализируем ошибки и стараемся сделать так, чтобы мы победили», - рассказал игрок команды «Империя» (Киреевский район) Павел Матвеев. Руководитель команды Алексей Полунин считает, что «это не зубрёжка, а интеллектуальная прогулка по краеведению».

В этом году «Тульский Токарев» впервые вышел за рамки Тулы. Игры прошли по всей области. На финальную перестрелку собрались команды из двенадцати районов. От игроков требует хорошее знание истории России и Тульского края. «Вы - наше будущее, молодцы, умницы, что с таким интересом относитесь к истории малой родины. Вы являетесь примером», - обратился к участникам председатель тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Ведущий задает вопросы. Кто первый ответил верно - удаляет игрока из команды соперника. Вопросы и на глубокие знания, и на быструю реакцию, и на собранность. По словам автора идеи и ведущего турнира Алексея Денисова, «вопросы каверзные – по названиям улиц, по истории Тулы, по истории Великой Отечественной войны. Например, на вопрос «Где родился Лев Толстой» из-за волнения ребята очень часто отвечают неправильно».

Впрочем, проколов было немного. Итоги турнира: в тройке лидеров - киреевская, чернская команды, а победитель – «STEP» из Плавска. «Тульский Токарев» выстрелил, но не последний раз. В следующем году турнир снова ждёт смелых и находчивых краеведов.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.