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|08.12.2017 10:08 Победителем турнира «Тульский Токарев» стала команда из Плавска
|Мария Кузнецова
К началу игры «Тульский Токарев» команды готовились до последнего. «Стараемся повторить весь материал, анализируем ошибки и стараемся сделать так, чтобы мы победили», - рассказал игрок команды «Империя» (Киреевский район) Павел Матвеев. Руководитель команды Алексей Полунин считает, что «это не зубрёжка, а интеллектуальная прогулка по краеведению».
В этом году «Тульский Токарев» впервые вышел за рамки Тулы. Игры прошли по всей области. На финальную перестрелку собрались команды из двенадцати районов. От игроков требует хорошее знание истории России и Тульского края. «Вы - наше будущее, молодцы, умницы, что с таким интересом относитесь к истории малой родины. Вы являетесь примером», - обратился к участникам председатель тульской областной Думы Сергей Харитонов.
Ведущий задает вопросы. Кто первый ответил верно - удаляет игрока из команды соперника. Вопросы и на глубокие знания, и на быструю реакцию, и на собранность. По словам автора идеи и ведущего турнира Алексея Денисова, «вопросы каверзные – по названиям улиц, по истории Тулы, по истории Великой Отечественной войны. Например, на вопрос «Где родился Лев Толстой» из-за волнения ребята очень часто отвечают неправильно».
Впрочем, проколов было немного. Итоги турнира: в тройке лидеров - киреевская, чернская команды, а победитель – «STEP» из Плавска. «Тульский Токарев» выстрелил, но не последний раз. В следующем году турнир снова ждёт смелых и находчивых краеведов.
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