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08.12.2017 09:29 Туляки вспомнили дни обороны города Виталий Моторин





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Военные марши встречали гостей и в Городском концертном зале Тулы. Здесь на всеобщее обозрение выставлена настоящая реликвия – медаль «Золотая Звезда», которой и была награждена Тула. Указ о присвоении звания «Город-герой» с датой 7 декабря 1976-го здесь же.



«45 дней и ночей гитлеровцы штурмовали Тулу, но не смогли сломить туляков, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Дорогие наши, уважаемые родные ветераны, спасибо вам, за нашу жизнь и за свободу нашей страны! Мы никогда не забудем то, что вы сделали для нас». Алексей Дюмин назвал эту дату днём воинской славы России, ведь тогда каждый туляк сделал для обороны всё, что мог на тот момент.



Вспоминает участник обороны Тулы, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шалашников: «Мне было 17 лет. Мы сначала под Тулой копали окопы, потом были брошены подо Ржев, где тоже два месяца копали окопы, противотанковые рвы, строили доты, а потом вернулись в свой край».



Возможно, это именно та великая сила, которая не укладывалась в головах немецких командиров. Попытки наступления на Москву и Тулу провалились, положение немецких войск критическое - с таким донесением немецкий командир Гудериан обратился в Берлин даже несколькими днями ранее. 7 декабря 1941-го он отдавал своим подчиненным приказы уже исключительно об отступлении. Советские же войска 12 декабря уже освободили город Сталиногорск.



Гвардейцы чеканят шаг по брусчатке, у легендарных «Трёх штыков» - море алых гвоздик. Даже если совершенно не знать военной истории, одного взгляда хватит чтобы понять - этот день для Тулы один из самых важных в году. «Развеян миф о непобедимой немецкой армии, которая на тот момент была самой сильной в мире. Туляки вместе с москвичами сделали первый шаг к победе советского народа над фашистской Германией», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Мирошниченко.Военные марши встречали гостей и в Городском концертном зале Тулы. Здесь на всеобщее обозрение выставлена настоящая реликвия – медаль «Золотая Звезда», которой и была награждена Тула. Указ о присвоении звания «Город-герой» с датой 7 декабря 1976-го здесь же.«45 дней и ночей гитлеровцы штурмовали Тулу, но не смогли сломить туляков, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Дорогие наши, уважаемые родные ветераны, спасибо вам, за нашу жизнь и за свободу нашей страны! Мы никогда не забудем то, что вы сделали для нас». Алексей Дюмин назвал эту дату днём воинской славы России, ведь тогда каждый туляк сделал для обороны всё, что мог на тот момент.Вспоминает участник обороны Тулы, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шалашников: «Мне было 17 лет. Мы сначала под Тулой копали окопы, потом были брошены подо Ржев, где тоже два месяца копали окопы, противотанковые рвы, строили доты, а потом вернулись в свой край».Возможно, это именно та великая сила, которая не укладывалась в головах немецких командиров. Попытки наступления на Москву и Тулу провалились, положение немецких войск критическое - с таким донесением немецкий командир Гудериан обратился в Берлин даже несколькими днями ранее. 7 декабря 1941-го он отдавал своим подчиненным приказы уже исключительно об отступлении. Советские же войска 12 декабря уже освободили город Сталиногорск.







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