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07.12.2017 19:10 Сельское хозяйство Тульской области развивается наперекор погоде Вести-Тула





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Так, в этом году удалось достичь рекорда по сбору урожая зерновых и зерново-бобовых культур, чего не было последние 30 лет. У нас второе место в стране по урожайности картофеля и рапса. За последние 15 лет - лучшие результаты по посевным площадям, это более 800 тысяч гектаров. В планах к 2021 году - нарастить площади до миллиона гектаров.



Всё это на плечах простых тружеников села, особо отличившихся из которых наградили благодарностями от Министерства сельского хозяйства и регионального Правительства. Среди них тракторист-машинист Игорь Колмыков из Ясногорского района. Для него главный принцип жизни - где родился, там и пригодился: «В своё время работал в дорожном строительстве, но как только появилась возможность – вернулся в сельское хозяйство. Сейчас и техника другая, и отношение хорошее».



Итоги сельскохозяйственного года сегодня подвели торжественным вручением наград лучшим аграриям региона. Как было отмечено, погода бросает вызов и испытывает работников села на прочность. Но, несмотря на это, сельское хозяйство области развивается.Так, в этом году удалось достичь рекорда по сбору урожая зерновых и зерново-бобовых культур, чего не было последние 30 лет. У нас второе место в стране по урожайности картофеля и рапса. За последние 15 лет - лучшие результаты по посевным площадям, это более 800 тысяч гектаров. В планах к 2021 году - нарастить площади до миллиона гектаров.Всё это на плечах простых тружеников села, особо отличившихся из которых наградили благодарностями от Министерства сельского хозяйства и регионального Правительства. Среди них тракторист-машинист Игорь Колмыков из Ясногорского района. Для него главный принцип жизни - где родился, там и пригодился: «В своё время работал в дорожном строительстве, но как только появилась возможность – вернулся в сельское хозяйство. Сейчас и техника другая, и отношение хорошее».





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