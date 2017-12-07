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НОВОСТИ | Общество



07.12.2017 18:50 Первый снег в некоторых тульских дворах оказалось некому убирать
Вести-Тула

Первый снег в некоторых тульских дворах оказалось некому убирать

| фото |
Снегопад вновь показал качество работы коммунальщиков. В администрации Тулы сегодня назвали управляющие компании, которые не справляются со своей работой, а именно - плохо убирают тульские дворы и придомовые территории от снега и наледи.

У административно-технического надзора имеются серьёзные претензии к фирмам «Лидер», «Домовой», «Ремжилхоз», «Астек», «РЭМС» и «Арсенал». Напомним, согласно правилам уборку входных групп и проезжих частей до асфальта необходимо проводить до 8 утра и в течение двух часов после снегопада. Нарушителям – штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

«Когда вы ввязывались в историю с управлением многоквартирными домами, вы все прекрасно понимали, какой жилой фонд набираете, и оценивали свои силы. Сейчас разговоры о том, что дворник загружен, не могут приниматься как серьёзный аргумент, - напомнил начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин. – Снегопадов, по сути, ещё не было, а проблемные моменты уже есть. Снисхождения не будет никакого».

«Мы понимаем, что деньги на штраф берутся из тех средств, которые можно потратить на общедомовое имущество. Задачи штрафовать нет. Воспринимайте обращения жителей и наши поручения как дополнительный способ мониторинга ваших дворовых территорий», - предложил первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.
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