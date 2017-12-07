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07.12.2017 18:24 В ТулГУ организована экстренная вакцинация от менингококковой инфекции
Вести-Тула

В ТулГУ организована экстренная вакцинация от менингококковой инфекции

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Высока вероятность того, что причиной смерти студентки ТулГУ стала менингококковая инфекция. В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Тульской области совместно с медицинской службой и руководством университета проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий наблюдение за состоянием здоровья студентов и преподавателей, близко контактировавших с больной.

Организована их экстренная вакцинация. Необходимости в приостановлении образовательного процесса в университете нет. В настоящее время проводится расследование с установлением причины летального исхода. Возбудитель менингококковой инфекции передается воздушно-капельным путем при непосредственном тесном общении (до 1 метра) с инфицированным лицом. Менингококк неустойчив во внешней среде, передача его через предметы обихода не зарегистрирована.
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