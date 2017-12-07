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НОВОСТИ | Общество



07.12.2017 18:09 На улице Союзной в Туле снесены склады военного гарнизона
Вести-Тула

На улице Союзной в Туле снесены склады военного гарнизона

| фото |
Улица Союзная в Туле изменила свой облик. Снесены здания, которые принадлежали военному гарнизону. Там находились склады. Постройки были разрушены в рамках реализации проекта «Тульская набережная». Ликвидация позволит сделать улицу Благовещенскую доступной для автомобилей.

Таким образом, она станет дублером улицы Металлистов, которая сейчас закрыта на реконструкцию. Улица Союзная до революции именовалась Жигалинской. На месте бывших военных складов до 60-х годов располагалась площадь, где находилась одна из городских барахолок – Жигалинский рынок.












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