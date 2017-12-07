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07.12.2017 17:31 Более 20 тысяч юных туляков побывают на новогодних ёлках Вести-Тула





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Губернаторские ёлки пройдут в учреждениях культуры и образования районов области. Сказочные представления готовят Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества, Государственный музей оружия. Здесь примут почти тысячу детей с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кто занимается в технопарке «Кванториум», мини-технопарках, отрядах юных инспекторов движения.



Более 20 тысяч юных туляков побывают на новогодних ёлках. 132 школьника отправятся на праздник в Москву в Кремль - это отличники, победители конкурсов и олимпиад, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Еще 217 ребят приглашены на другие столичные новогодние праздники.Губернаторские ёлки пройдут в учреждениях культуры и образования районов области. Сказочные представления готовят Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества, Государственный музей оружия. Здесь примут почти тысячу детей с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, кто занимается в технопарке «Кванториум», мини-технопарках, отрядах юных инспекторов движения.

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