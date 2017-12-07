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НОВОСТИ | Общество



07.12.2017 17:13 Со студентами ТулГУ открыто поговорили о коррупции
Вести-Тула

Со студентами ТулГУ открыто поговорили о коррупции

| фото |
Будущим государственным служащим, а пока студентам ТулГУ рассказали о противокоррупционной деятельности. Представители органов правопорядка Тульской области прочитали лекцию, сообщили о последних громких делах в России и нашем регионе, а также ответили на вопросы студентов.

Посетил мероприятие и председатель Общественной палаты региона Александр Воронцов. Встреча прошла в преддверие Международного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря. В таком формате диалог прошел впервые, основная цель - профилактика.

По словам председателя Общественной палаты Тульской Александра Воронцова, «мы хотим поговорить об этом открыто, именно в таком составе, чтобы ребята, будущие юристы, которые через пять-семь лет придут на места прокуроров судей, нотариусов, адвокатов, понимали, что коррупция это зло, и что с этим злом надо бороться».
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