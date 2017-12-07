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НОВОСТИ | Общество



07.12.2017 16:58 Тульские чиновники наказаны за трудоустройство родственников
Вести-Тула

Проведено 159 проверок по соблюдению законодательства, в ходе которых выявлены нарушения

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Меры по профилактике и противодействию коррупции обсудили сегодня в здании Правительства Тульской области. За последние два года региональным Управлением государственной службы и кадров было проведено 159 проверок по соблюдению законодательства, в ходе которых выявлены нарушения сразу в трёх учреждениях. Они связаны с трудоустройством своих родственников и нарушением процедуры госзакупок.

Как рассказал заместитель начальника Главного управления государственной службы и кадров Правительства Тульской области Сергей Никольский, «82 должностных лица по результатам проверок привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности, двое из них уволены в связи с утратой доверия. В отношении шести сотрудников применено предупреждение о неполном должностном соответствии.

Тульская область – один из немногих субъектов, в которых обеспечена автоматизация процессов декларирования и анализа предоставляемых сведений о доходах, расходах и имуществе. Разработанный программный комплекс функционирует с 2013 года, многие приезжают перенимать наш опыт».
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