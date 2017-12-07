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07.12.2017 16:34 Несколько вечеров в Туле будут итальянскими Вести-Тула





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Также в рамках фестиваля в Выставочном зале на Красноармейском проспекте 7-9 декабря будет работать выставка. В экспозиции - работы победителей конкурсной программы форума «Россия-Италия». Гала-концерт фестиваля и награждение победителей состоится 10 декабря в Тульском областном дворце молодежи.



Впервые в Туле фестиваль-конкурс состоялся год назад. В нем приняли участие около 800 человек из 20 регионов России и нескольких европейских стран.



Cегодня в оружейной столице стартует фестиваль «Итальянские вечера в России». Откроется он концертом в Тульской областной филармонии, в котором примут участие итальянские артисты, прозвучат произведения итальянских композиторов.Также в рамках фестиваля в Выставочном зале на Красноармейском проспекте 7-9 декабря будет работать выставка. В экспозиции - работы победителей конкурсной программы форума «Россия-Италия». Гала-концерт фестиваля и награждение победителей состоится 10 декабря в Тульском областном дворце молодежи.Впервые в Туле фестиваль-конкурс состоялся год назад. В нем приняли участие около 800 человек из 20 регионов России и нескольких европейских стран.

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