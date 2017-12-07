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07.12.2017 16:09 В Туле отмечают две значимые даты Вести-Тула





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Торжественные и памятные мероприятия сегодня в оружейной столице проходят в течение всего дня. Начались они в полдень на площади Победы с возложения цветов к монументу героическим защитникам Тулы в Великой Отечественной войне. Сюда отдать дань памяти павшим воинам пришли глава региона Алексей Дюмин и участники тех героических событий.



«Мне было 17 лет. Мы сначала под Тулой копали окопы, потом были брошены подо Ржев, где тоже два месяца копали окопы, противотанковые рвы, строили доты, а потом вернулись в свой край», - вспоминает участник обороны Тулы, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шалашников.



Уже позже на торжественном собрании Алексей Дюмин назвал сегодняшнюю дату Днем воинской славы России. О том, почему она имеет такое значение и как в городе-герое принято ее отмечать - наш репортаж в 20.45



В оружейной столице сегодня отмечают сразу две значимые исторические даты. В этот день 41 год назад Туле было присвоено почетное звание «Город-герой», а 76 лет назад в эти дни началось контрнаступление советских войск под Москвой и Тулой.Торжественные и памятные мероприятия сегодня в оружейной столице проходят в течение всего дня. Начались они в полдень на площади Победы с возложения цветов к монументу героическим защитникам Тулы в Великой Отечественной войне. Сюда отдать дань памяти павшим воинам пришли глава региона Алексей Дюмин и участники тех героических событий.«Мне было 17 лет. Мы сначала под Тулой копали окопы, потом были брошены подо Ржев, где тоже два месяца копали окопы, противотанковые рвы, строили доты, а потом вернулись в свой край», - вспоминает участник обороны Тулы, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шалашников.Уже позже на торжественном собрании Алексей Дюмин назвал сегодняшнюю дату Днем воинской славы России. О том, почему она имеет такое значение и как в городе-герое принято ее отмечать - наш репортаж в 20.45





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