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07.12.2017 15:58 За сутки в Тульской области произошло три ДТП с участием пешеходов Вести-Тула





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В Ефремове под колёса автомобиля «ДАФ» попала 17-летняя девушка. Она переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход пострадала и была госпитализирована.



В Новомосковске водитель «Рено Меган» совершил наезд на девочку 2007 года рождения и мальчика 2003 года рождения, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. Дети обратились в медицинское учреждение.



На 15-м километре автодороги «Захаровка-Советск» в Щёкинском районе под колёсами автомобиля «Рено Логан» погиб мужчина-пешеход, который в темноте пересекал дорогу.В Ефремове под колёса автомобиля «ДАФ» попала 17-летняя девушка. Она переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход пострадала и была госпитализирована.В Новомосковске водитель «Рено Меган» совершил наезд на девочку 2007 года рождения и мальчика 2003 года рождения, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. Дети обратились в медицинское учреждение.

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