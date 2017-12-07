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07.12.2017 15:35 В Туле задержан подозреваемый в педофилии Вести-Тула





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В Советский отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что в социальной сети увидел аккаунт пользователя, фотография которого оказалась похожей на ориентировку, проходившей в средствах массовой информации. В настоящее время с задержанным работают следователи.



Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «готовится ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Он допрошен, расследование уголовного дела продолжается. Обвинение ему не предъявлялось, пока речи о признательных показаниях не идёт. Он даёт показания, но отрицает свою причастность к этому преступлению».



В Туле задержали подозреваемого в педофилии, который напал на девочку на улице Белкина. Преступление произошло в октябре 2017 года. Подозреваемым оказался житель Ленинского района, ему 21 год, ранее он был осужден за хищение. Задержать злоумышленника удалось благодаря бдительности одного из туляков.В Советский отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что в социальной сети увидел аккаунт пользователя, фотография которого оказалась похожей на ориентировку, проходившей в средствах массовой информации. В настоящее время с задержанным работают следователи.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «готовится ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Он допрошен, расследование уголовного дела продолжается. Обвинение ему не предъявлялось, пока речи о признательных показаниях не идёт. Он даёт показания, но отрицает свою причастность к этому преступлению».





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