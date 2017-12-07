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|07.12.2017 15:35 В Туле задержан подозреваемый в педофилии
|Вести-Тула
В Туле задержали подозреваемого в педофилии, который напал на девочку на улице Белкина. Преступление произошло в октябре 2017 года. Подозреваемым оказался житель Ленинского района, ему 21 год, ранее он был осужден за хищение. Задержать злоумышленника удалось благодаря бдительности одного из туляков.
В Советский отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что в социальной сети увидел аккаунт пользователя, фотография которого оказалась похожей на ориентировку, проходившей в средствах массовой информации. В настоящее время с задержанным работают следователи.
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «готовится ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Он допрошен, расследование уголовного дела продолжается. Обвинение ему не предъявлялось, пока речи о признательных показаниях не идёт. Он даёт показания, но отрицает свою причастность к этому преступлению».
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