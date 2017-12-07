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07.12.2017 17:32 «Ростелеком» запускает коробочные решения мобильного интернета для тульского малого и среднего бизнеса Вести-Тула





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Для тульских предпринимателей будет доступно быстрое обеспечение интернетом своего офисного пространства, склада или разъездного сотрудника для организации мобильного офиса в любом месте за 5 минут.



Абонентам предлагается 4G USB модемы или 4G Wi-Fi роутеры производства компании Huawei. Акция работает по всей России, подробности можно уточнить по адресу https://moscow.rt.ru/b2b/mobile/act_mobile_b2b/mobile_internet.



«С помощью комплекта «Интернет для бизнеса» предприниматели могут легко и максимально быстро подключить свой офис, салон красоты или склад к 4G интернету, - говорит директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин. - Мы понимаем, что малый бизнес особенно остро нуждается в минимизации и сокращение своих издержек, поэтому мы сделали максимально доступную стоимость данного комплекта. Кроме того, наше решение позволит руководителям больше не задумываться о сложных схемах организации интернет доступа для своих мобильных сотрудников. Оборудование — мобильное и простое в эксплуатации».



В комплект «Интернет для бизнеса» входит: 4G/Wi-Fi роутер или модем с поддержкой высокоскоростного интернета до 100 Мбит/с в любой точке страны. Стоимость подключения комплекта всего 1 рубль. Доставка оборудования будет бесплатной по всей России. Ежемесячная абонентская плата от 750 рублей.Для тульских предпринимателей будет доступно быстрое обеспечение интернетом своего офисного пространства, склада или разъездного сотрудника для организации мобильного офиса в любом месте за 5 минут.Абонентам предлагается 4G USB модемы или 4G Wi-Fi роутеры производства компании Huawei. Акция работает по всей России, подробности можно уточнить по адресу https://moscow.rt.ru/b2b/mobile/act_mobile_b2b/mobile_internet.«С помощью комплекта «Интернет для бизнеса» предприниматели могут легко и максимально быстро подключить свой офис, салон красоты или склад к 4G интернету, - говорит директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин. - Мы понимаем, что малый бизнес особенно остро нуждается в минимизации и сокращение своих издержек, поэтому мы сделали максимально доступную стоимость данного комплекта. Кроме того, наше решение позволит руководителям больше не задумываться о сложных схемах организации интернет доступа для своих мобильных сотрудников. Оборудование — мобильное и простое в эксплуатации».

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