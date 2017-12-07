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НОВОСТИ | Общество



07.12.2017 12:57 Посол Мира поведает тулякам о счастье
"Вести-Тула"



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Как быть счастливым и здоровым? Как справиться со своими слабостями? Словом, жить с внутренней и внешней гармонией. Об этом на своем творческом вечере сегодня в конференц-зале центра «Родина» хочет поговорить Светлана Хисамутдинова, известная бегунья, поэтесса и посол Мира.

О неограниченных возможностях человека она знает не понаслышке. Имея проблемы со здоровьем, как мастер спорта по скоростному бегу на коньках, она не отчаивалась. В 50 лет Светлана пробежала свой первый легкоатлетический марафон в 42 км. Всего за ее плечами около 80 тысяч километров, это считай два экватора. И не скрывая свой возраст, а спортсменке 73 года, она призывает всех жить в вечном устремлении. «Я жажду побед над собой. Мне они нужны как воздух. Важно не победа, а движение», - говорит Светлана Хисамутдинова.

Сегодня бегунью приглашают на различные марафоны, как российские, так и зарубежные. Ни один не остается без наград. И как преданную своей стране спортсменку, ситуация с допуском российской олимпийской сборной, Светлану возмущает. По ее словам, «…у всех наших спортсменов есть внутреннее стремление к победе. Им не нужен никакой допинг. Я не верю, что они что-либо принимали для улучшения своей физической формы. Думаю, что правда все-таки восторжествует».
















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