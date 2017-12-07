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07.12.2017 12:48 Изменение движения по улице Карла Маркса поставлено на голосование "Вести-Тула"





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Выбрать один из вариантов и ознакомиться с результатами голосования вы можете на сайте tula.ru. Также голосование проводится на странице администрации города Тулы до понедельника, 11 декабря. По результатам голосования будет принято окончательное решение.





Туляки могут проголосовать за изменение движения по улице Карла Маркса в Пролетарском округе. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации на улично-дорожной сети областного центра.Выбрать один из вариантов и ознакомиться с результатами голосования вы можете на сайте tula.ru. Также голосование проводится на странице администрации города Тулы до понедельника, 11 декабря. По результатам голосования будет принято окончательное решение.

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