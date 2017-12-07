НОВОСТИ | Общество







07.12.2017 12:41 Тулякам расскажут о декабристах "Вести-Тула"





| фото |



В экспозиции выставки подлинные памятники книжной печати, принадлежавшие поэту-декабристу Кондратию Рылееву с его автографом, уникальная акварель Николая Бестужева, подлинные письма Трубецкого, Якушкина, Муравьева-Апостола, вещи дворянского быта 19 в., а также портреты жен декабристов, современные издания и фото памятных мест, связанные с судьбами декабристов.







Сегодня в 14 часов в областном краеведческом музее открывается выставка «Здесь декабристов свет...». Уроженцами тульской земли является целая плеяда декабристов: братья Бобрищевы-Пушкины, Крюковы, Бодиско, Киреев, Чижов и другие. Молодые красивые люди, хорошо образованные с блестящей военной и статской карьерой, виновные, по словам Толстого, только в том, что хотели избавить Россию от грубого своеволия.В экспозиции выставки подлинные памятники книжной печати, принадлежавшие поэту-декабристу Кондратию Рылееву с его автографом, уникальная акварель Николая Бестужева, подлинные письма Трубецкого, Якушкина, Муравьева-Апостола, вещи дворянского быта 19 в., а также портреты жен декабристов, современные издания и фото памятных мест, связанные с судьбами декабристов.

Читать @gtrktula

















