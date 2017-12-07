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07.12.2017 12:14 Героев Отечества сегодня вспоминают на Первом ратном поле страны "Вести-Тула"





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И сегодня ее ученики расскажут о них своим сверстникам из соседних деревень. В программе встречи, которая проходит в эти минуты, - возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата на Аллее Памяти и Единства и к памятным доскам Героев Советского Союза у Монастырщинской школы, Урок памяти» в Молодежном научном центре «База экспедиции».







Сегодня, в канун празднования Дня Героев Отечества, в Монастырщине вспоминают уроженцев села - Героев Советского Союза. Их трое: Дмитрий Гераськин и Николай Зверинцев, погибшие на войне, и Сергей Горелов - генерал-полковник, летчик-испытатель, немного не доживший до наших дней. Все трое учились в местной школе.И сегодня ее ученики расскажут о них своим сверстникам из соседних деревень. В программе встречи, которая проходит в эти минуты, - возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата на Аллее Памяти и Единства и к памятным доскам Героев Советского Союза у Монастырщинской школы, Урок памяти» в Молодежном научном центре «База экспедиции».

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