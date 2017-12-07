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НОВОСТИ | Общество



07.12.2017 11:53 Жителям двух домов в Октябрьском сделали новогодний подарок
Надежда Долгих



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Подарок к Новому году сделала администрация Тулы поселку Октябрьский. Во дворе домов №52 и 53 установили детскую и спортивную площадки. Здесь было проведено комплексное благоустройство, включая элементы ландшафтного дизайна. В преображенном дворе будет интересно не только детям. Места для отдыха здесь найдут и те, кто хочет провести время на свежем воздухе. Старые деревья были заменены маленькими аккуратными туями, появились спортивные снаряды, детские горки, качели и карусели.

Жители поселка добивались благоустройства двора пять лет, пытались попасть в разные проекты. И вот три года назад - получилось. Наталья Беликова, возглавлявшая инициативную группу, заверила, что никаких претензий к подрядной организации у нее не возникло. Вопросов нет, сделали хорошо. Работали, как говорится на совесть», - говорит Беликова.

Программа по формированию современной городской среды рассчитана на период с 2017 по 2022 годы. Тула получила максимальный объем финансирования по проекту - 404 млн. руб. Работы в этом году уже подходят к концу, осталось сдать всего один двор. По словам заместителя министра, директора департамента жилищно-коммунального комплекса Олега Дючкова, «…практически по всем дворовым территориям и общественным пространствам Тулы работы уже приняты и по многим уже даже оплачены. Тула самый большой получатель субсидий по этому программе».

Объем субсидий, выделенных на благоустройство территорий в 2018-ом, будет не ниже нынешнего года. Участвовать в программе будут все муниципальные образования области.
















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