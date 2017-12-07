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07.12.2017 11:38 Стадион «Химик» получил вторую жизнь "Вести-Тула"





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И вот работы, начатые летом, завершены. Здесь привели в порядок центральное поле, сделали дренаж, уложили новые дорожки. Капитально отремонтировали трибуны и помещения под ними. Как рассказал начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Тулы Максим Щербаков, «…было сделано освещение спортивных площадок и футбольного поля, построена универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием для игровых видов спорта, появились легкоатлетические дорожки».



Обновили стадион «Химик» за счет средств спонсоров при содействии фонда «Перспектива». А приводили его в порядок буквально всем миром. Помогали и местные жители, и школьники в рамках летней компании по трудоустройству. И вот теперь и в распоряжении учащихся ближайшей школы и жителей появился полноценный стадион.



Вторую жизнь получила и хоккейная площадка. «Сейчас мы уже начали заливать каток. Он будет бесплатным. Работать каток будет ежедневно до 10 часов вечера», - говорит директор спортивной школы «Олимп» Олег Ермаков.





Вторую жизнь получил стадион «Химик» что в поселке Ленинский. Весной этого года, во время проведения субботника, на территории спортивного объекта, глава региона Алексей Дюмин дал поручение привести его в порядок. Об этом неоднократно его просили местные жители.И вот работы, начатые летом, завершены. Здесь привели в порядок центральное поле, сделали дренаж, уложили новые дорожки. Капитально отремонтировали трибуны и помещения под ними. Как рассказал начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Тулы Максим Щербаков, «…было сделано освещение спортивных площадок и футбольного поля, построена универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием для игровых видов спорта, появились легкоатлетические дорожки».Обновили стадион «Химик» за счет средств спонсоров при содействии фонда «Перспектива». А приводили его в порядок буквально всем миром. Помогали и местные жители, и школьники в рамках летней компании по трудоустройству. И вот теперь и в распоряжении учащихся ближайшей школы и жителей появился полноценный стадион.Вторую жизнь получила и хоккейная площадка. «Сейчас мы уже начали заливать каток. Он будет бесплатным. Работать каток будет ежедневно до 10 часов вечера», - говорит директор спортивной школы «Олимп» Олег Ермаков.













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