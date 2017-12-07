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НОВОСТИ | Общество



07.12.2017 11:22 В два населенных пункта Узловского района пришел газ
Алина Фурсенко



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«Машина угля стоит 18 тысяч рублей, дров – 6 тысяч. Теперь, не знаем куда их девать! Кому-нибудь отдать – у всех газ теперь! Богатые мы стали», - говорит жительница села Высоцкое Елена Бодничук. Ждали этого богатства здесь почти как золотой рыбки в сказке Пушкина. 30 лет и три года. Не в землянке, конечно, но и не во дворце.

Последние десятилетия село не жило, а доживало. Молодежь уезжала, оставались только старики наедине с поленницами и ведрами. Газификация для местных жителей такое счастье, что не спугнуть бы. Ведь если Илья Муромец 33 года на печи просто сидел, то жители Высоцкого – нет. «Столько было порогов обито, сколько писем написано. Целая кипа. Ну не верили люди. А сейчас это такое счастье, это жизнь. Сейчас дома начнут строиться», - говорит жительница села Высоцкое Любовь Гусева.

И молодежь, уверяют селяне, не только начала возвращаться к родными пенатам. Есть и те, кто покупает дома и переезжает из города. Насовсем. По словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, «…заканчиваются работы по населенному пункту Полунинка и в деревне Засецкое. На газификацию четырех населенных пунктов было затрачено 25 миллионов рублей. Средства серьезные, но это инвестиции будущее».

В целом по области такая работа идет, на 2017 год была запланирована газификация 28 сел и деревень. Как рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «…из них 22 являются вводными в 2017 году, 6 – строительство будет завершено в 2018 году. Мы проложим 85,7 км сетей, что позволит газифицировать порядка 760 домовладений».

Десять объектов уже построено и еще двенадцать в процессе. В Плавском и Киреевском районе, согласно отчету министра работы пока правда сделаны только наполовину. Остается чуть меньше месяца. Но быть может, строители все-таки постараются и успеют подарить селянам к новому году самый главный подарок – тепло в доме.
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