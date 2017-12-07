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07.12.2017 11:22 В два населенных пункта Узловского района пришел газ Алина Фурсенко





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Последние десятилетия село не жило, а доживало. Молодежь уезжала, оставались только старики наедине с поленницами и ведрами. Газификация для местных жителей такое счастье, что не спугнуть бы. Ведь если Илья Муромец 33 года на печи просто сидел, то жители Высоцкого – нет. «Столько было порогов обито, сколько писем написано. Целая кипа. Ну не верили люди. А сейчас это такое счастье, это жизнь. Сейчас дома начнут строиться», - говорит жительница села Высоцкое Любовь Гусева.



И молодежь, уверяют селяне, не только начала возвращаться к родными пенатам. Есть и те, кто покупает дома и переезжает из города. Насовсем. По словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, «…заканчиваются работы по населенному пункту Полунинка и в деревне Засецкое. На газификацию четырех населенных пунктов было затрачено 25 миллионов рублей. Средства серьезные, но это инвестиции будущее».



В целом по области такая работа идет, на 2017 год была запланирована газификация 28 сел и деревень. Как рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «…из них 22 являются вводными в 2017 году, 6 – строительство будет завершено в 2018 году. Мы проложим 85,7 км сетей, что позволит газифицировать порядка 760 домовладений».



Десять объектов уже построено и еще двенадцать в процессе. В Плавском и Киреевском районе, согласно отчету министра работы пока правда сделаны только наполовину. Остается чуть меньше месяца. Но быть может, строители все-таки постараются и успеют подарить селянам к новому году самый главный подарок – тепло в доме.





«Машина угля стоит 18 тысяч рублей, дров – 6 тысяч. Теперь, не знаем куда их девать! Кому-нибудь отдать – у всех газ теперь! Богатые мы стали», - говорит жительница села Высоцкое Елена Бодничук. Ждали этого богатства здесь почти как золотой рыбки в сказке Пушкина. 30 лет и три года. Не в землянке, конечно, но и не во дворце.Последние десятилетия село не жило, а доживало. Молодежь уезжала, оставались только старики наедине с поленницами и ведрами. Газификация для местных жителей такое счастье, что не спугнуть бы. Ведь если Илья Муромец 33 года на печи просто сидел, то жители Высоцкого – нет. «Столько было порогов обито, сколько писем написано. Целая кипа. Ну не верили люди. А сейчас это такое счастье, это жизнь. Сейчас дома начнут строиться», - говорит жительница села Высоцкое Любовь Гусева.И молодежь, уверяют селяне, не только начала возвращаться к родными пенатам. Есть и те, кто покупает дома и переезжает из города. Насовсем. По словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, «…заканчиваются работы по населенному пункту Полунинка и в деревне Засецкое. На газификацию четырех населенных пунктов было затрачено 25 миллионов рублей. Средства серьезные, но это инвестиции будущее».В целом по области такая работа идет, на 2017 год была запланирована газификация 28 сел и деревень. Как рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «…из них 22 являются вводными в 2017 году, 6 – строительство будет завершено в 2018 году. Мы проложим 85,7 км сетей, что позволит газифицировать порядка 760 домовладений».Десять объектов уже построено и еще двенадцать в процессе. В Плавском и Киреевском районе, согласно отчету министра работы пока правда сделаны только наполовину. Остается чуть меньше месяца. Но быть может, строители все-таки постараются и успеют подарить селянам к новому году самый главный подарок – тепло в доме.











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