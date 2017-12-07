Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.12.2017 10:55 Почти тысячу домов Тульской области охватила программа капитального ремонта
Мария Кузнецова



| фото |
Домам на улице Кутузова в Туле больше семидесяти лет. В этом году здесь поменяли окна и водостоки, оштукатурили и покрасили фасад. «Контролировали почти каждый день. Смотрели даже на раствор цемента. Краску подбирали из 6 или 5 вариантов. В результате краску наносили в дождь, но видите - не потекла», - рассказывает председатель совета дома Наталья Тимонина.

Жаль только - сокрушаются жители, что свежие стены нещадно заклеивают объявлениями. В следующем году в доме заменят сети . Канализация такая, что вода стоит в подвале и обновленный фасад уже зеленеет. Именно на коммуникации делают упор в программе капремонта-2018. Причем подготовиться обязаны и местные администрации, и управляющие компании.

По словам руководителя Фонда капитального ремонта Тульской области Константина Лопухова, «…до начала работ по капитальному ремонту необходимо подготовить все выпуски и вводы инженерных систем в дома, чтобы Фонд капитального ремонта в рамках законодательства отремонтировал общее имущество от фундамента дома».

В фонде напоминают: обязанность собственников - обеспечить допуск к сетям. Из-за чьих-то капризов ремонт могут и перенести. Конкурсы среди подрядчиков на следующий год уже объявлены. В них могут принять участие только те организации, что прошли отбор. У них есть опыт, репутация и нет задолженностей. Сами подрядчики говорят, что для участия в программе капремонта нужно еще и уметь общаться. Работы по программе капремонта начнутся с конца декабря - это будет починка электро и водоснабжения в подвалах.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.