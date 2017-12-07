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07.12.2017 10:55 Почти тысячу домов Тульской области охватила программа капитального ремонта Мария Кузнецова





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Жаль только - сокрушаются жители, что свежие стены нещадно заклеивают объявлениями. В следующем году в доме заменят сети . Канализация такая, что вода стоит в подвале и обновленный фасад уже зеленеет. Именно на коммуникации делают упор в программе капремонта-2018. Причем подготовиться обязаны и местные администрации, и управляющие компании.



По словам руководителя Фонда капитального ремонта Тульской области Константина Лопухова, «…до начала работ по капитальному ремонту необходимо подготовить все выпуски и вводы инженерных систем в дома, чтобы Фонд капитального ремонта в рамках законодательства отремонтировал общее имущество от фундамента дома».



В фонде напоминают: обязанность собственников - обеспечить допуск к сетям. Из-за чьих-то капризов ремонт могут и перенести. Конкурсы среди подрядчиков на следующий год уже объявлены. В них могут принять участие только те организации, что прошли отбор. У них есть опыт, репутация и нет задолженностей. Сами подрядчики говорят, что для участия в программе капремонта нужно еще и уметь общаться. Работы по программе капремонта начнутся с конца декабря - это будет починка электро и водоснабжения в подвалах.

Домам на улице Кутузова в Туле больше семидесяти лет. В этом году здесь поменяли окна и водостоки, оштукатурили и покрасили фасад. «Контролировали почти каждый день. Смотрели даже на раствор цемента. Краску подбирали из 6 или 5 вариантов. В результате краску наносили в дождь, но видите - не потекла», - рассказывает председатель совета дома Наталья Тимонина.Жаль только - сокрушаются жители, что свежие стены нещадно заклеивают объявлениями. В следующем году в доме заменят сети . Канализация такая, что вода стоит в подвале и обновленный фасад уже зеленеет. Именно на коммуникации делают упор в программе капремонта-2018. Причем подготовиться обязаны и местные администрации, и управляющие компании.По словам руководителя Фонда капитального ремонта Тульской области Константина Лопухова, «…до начала работ по капитальному ремонту необходимо подготовить все выпуски и вводы инженерных систем в дома, чтобы Фонд капитального ремонта в рамках законодательства отремонтировал общее имущество от фундамента дома».В фонде напоминают: обязанность собственников - обеспечить допуск к сетям. Из-за чьих-то капризов ремонт могут и перенести. Конкурсы среди подрядчиков на следующий год уже объявлены. В них могут принять участие только те организации, что прошли отбор. У них есть опыт, репутация и нет задолженностей. Сами подрядчики говорят, что для участия в программе капремонта нужно еще и уметь общаться. Работы по программе капремонта начнутся с конца декабря - это будет починка электро и водоснабжения в подвалах.









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