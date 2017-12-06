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06.12.2017 19:07 Тульских полицейских, спасших мужчину на пожаре, представят к госнаградам Алексей Ерёмин





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Сотрудники полиции прибыли на место происшествия до спасательных служб. «Увидели кучу народа и в окне третьего этажа – мужчину, который просил о помощи. Действовали по ситуации», - рассказал Эмин Гулиев.



Полицейские вошли в подъезд, лестничные проемы которого были заполнены едким дымом. Забежав наверх, они обнаружили, что пламя из горящего жилища перекинулось на соседнюю дверь, за которой и находился мужчина.



«Языки пламени вырывались наружу, поэтому подступиться к квартире было трудно. Я начал набирать воду и подтаскивать своему коллеге, который тушил соседнюю квартиру и заблокированную дверь», - вспоминает сержант полиции Сергей Зулаев. Пострадавшего мужчину передали медицинским работникам.



За проявленное мужество полицейские уже были удостоены региональных наград, теперь на торжественное награждение тульских героев ждут в уже в федеральной столице.



В тот февральский день сержанты полиции Сергей Зулаев и Эмин Гулиев как обычно обходили свои подведомственные владения на Косой Горе. Сообщение о крупном пожаре в жилом доме поступило в тот момент, когда они находились недалеко от горящего здания.Сотрудники полиции прибыли на место происшествия до спасательных служб. «Увидели кучу народа и в окне третьего этажа – мужчину, который просил о помощи. Действовали по ситуации», - рассказал Эмин Гулиев.Полицейские вошли в подъезд, лестничные проемы которого были заполнены едким дымом. Забежав наверх, они обнаружили, что пламя из горящего жилища перекинулось на соседнюю дверь, за которой и находился мужчина.«Языки пламени вырывались наружу, поэтому подступиться к квартире было трудно. Я начал набирать воду и подтаскивать своему коллеге, который тушил соседнюю квартиру и заблокированную дверь», - вспоминает сержант полиции Сергей Зулаев. Пострадавшего мужчину передали медицинским работникам.За проявленное мужество полицейские уже были удостоены региональных наград, теперь на торжественное награждение тульских героев ждут в уже в федеральной столице.





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