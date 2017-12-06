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06.12.2017 18:48 В Туле впервые состоялся студенческий Чемпионат по киберспорту София Гафарова





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И как на любом чемпионате - работают комментаторы. И это всё, что есть общее с привычным для нас спортом? «Можно ли в футбол, хоккей играть, не думая? Везде всё идёт от мозга. Как человек себя мотивирует и так далее», - говорит комментатор Максим Иванов.



Этот язык поймет лишь истинный поклонник интернет-игр. Самые популярные на сегодня «World of Tanks», «Hearthstone», «Dota 2», «Counter-Strike».

Именно в этих четырех популярных игровых дисциплинах на протяжении двух дней геймеры горели за победу в первом в истории региона Чемпионате по киберспорту. Увы, сегодня по развитию этой спортдисциплины мы отстаём.



Как рассказал председатель тульского отделения Федерации компьютерного спорта Иван Старцев, «проводится всероссийская студенческая киберспортивная лига. По правилам должна быть своя площадка, где будут сидеть игроки и играть в формате кибермоста, но площадки нет, поэтому Тульский регион не может участвовать».



Благодаря партнёрам вузовское соревнование обернулось масштабным мероприятием. 30 финалистов из 380 участников, и это только студенты. Так Тульский Чемпионат по киберспорту стал настоящим событием для поклонников компьютерных игр. Свыше трех тысяч зрителей в зале и 10 тысяч пользователей в сети следили за финальными битвами. Победителям – ценные подарки и денежные призы.



Виртуальная борьба захватила и зрителей, внимание которых было прикованы к большим экранам, где транслировались поединки. Самые азартные смогли здесь же посоревноваться в мини-турнирах, организованных для гостей партнерами мероприятия в игровых зонах. Не менее зрелищным получился конкурс косплея. Герои игр будто сошли с экрана.



Кстати, в течение всего турнира и участникам, и зрителям настоятельно напоминали, что виртуальность - это интересно, но в жизни должно быть больше реальности.



В этих спортивных соревнованиях не нужна силовая подготовка, специальный инвентарь и тем белее стадион. Главное – высокоскоростной интернет. От него зависит скорость игры участников. Не без мощной техники и толковой стратегии, конечно. По обе стороны баррикад - команды увлеченных геймеров, скрестившие свои джойстики в виртуальном мире.И как на любом чемпионате - работают комментаторы. И это всё, что есть общее с привычным для нас спортом? «Можно ли в футбол, хоккей играть, не думая? Везде всё идёт от мозга. Как человек себя мотивирует и так далее», - говорит комментатор Максим Иванов.Этот язык поймет лишь истинный поклонник интернет-игр. Самые популярные на сегодня «World of Tanks», «Hearthstone», «Dota 2», «Counter-Strike».Именно в этих четырех популярных игровых дисциплинах на протяжении двух дней геймеры горели за победу в первом в истории региона Чемпионате по киберспорту. Увы, сегодня по развитию этой спортдисциплины мы отстаём.Как рассказал председатель тульского отделения Федерации компьютерного спорта Иван Старцев, «проводится всероссийская студенческая киберспортивная лига. По правилам должна быть своя площадка, где будут сидеть игроки и играть в формате кибермоста, но площадки нет, поэтому Тульский регион не может участвовать».Благодаря партнёрам вузовское соревнование обернулось масштабным мероприятием. 30 финалистов из 380 участников, и это только студенты. Так Тульский Чемпионат по киберспорту стал настоящим событием для поклонников компьютерных игр. Свыше трех тысяч зрителей в зале и 10 тысяч пользователей в сети следили за финальными битвами. Победителям – ценные подарки и денежные призы.Виртуальная борьба захватила и зрителей, внимание которых было прикованы к большим экранам, где транслировались поединки. Самые азартные смогли здесь же посоревноваться в мини-турнирах, организованных для гостей партнерами мероприятия в игровых зонах. Не менее зрелищным получился конкурс косплея. Герои игр будто сошли с экрана.Кстати, в течение всего турнира и участникам, и зрителям настоятельно напоминали, что виртуальность - это интересно, но в жизни должно быть больше реальности.





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