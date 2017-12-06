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НОВОСТИ | Общество



06.12.2017 18:38 В Туле перезахоронены останки 81 красноармейца
Вести-Тула

В Туле перезахоронены останки 81 красноармейца

| фото |
76 лет назад в дни обороны города от фашистских захватчиков на окраинах Тулы шли ожесточенные бои. Так, в районе деревни Малая Еловая атаки гитлеровцев отражали бойцы 154-го полка, а так же мотострелковый батальон 32-й танковой бригады. Тогда в 1941-м полк понёс серьёзные потери, однако, как известно, врага ценой собственной жизни солдаты к Туле не подпустили.

Сегодня на воинском кладбище состоялась церемония перезахоронения останков 81-го красноармейца. Их обнаружили поисковики отряда «Щит» вблизи Малой Еловой, где искатели нашли неизвестную братскую могилу. К сожалению, имена бойцов установить не удалось, но теперь защитники Тулы преданы земле со всеми почестями.

Как рассказал руководитель объединения поисковых отрядов «Щит» Юрий Апарин, «не у всех солдат были медальоны, не все заполняли медальоны и вкладывали записки, чтобы не притягивать смерть. В некоторых медальонах были иголки или другие предметы».
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