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06.12.2017 18:38 В Туле перезахоронены останки 81 красноармейца Вести-Тула





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Сегодня на воинском кладбище состоялась церемония перезахоронения останков 81-го красноармейца. Их обнаружили поисковики отряда «Щит» вблизи Малой Еловой, где искатели нашли неизвестную братскую могилу. К сожалению, имена бойцов установить не удалось, но теперь защитники Тулы преданы земле со всеми почестями.



Как рассказал руководитель объединения поисковых отрядов «Щит» Юрий Апарин, «не у всех солдат были медальоны, не все заполняли медальоны и вкладывали записки, чтобы не притягивать смерть. В некоторых медальонах были иголки или другие предметы».



76 лет назад в дни обороны города от фашистских захватчиков на окраинах Тулы шли ожесточенные бои. Так, в районе деревни Малая Еловая атаки гитлеровцев отражали бойцы 154-го полка, а так же мотострелковый батальон 32-й танковой бригады. Тогда в 1941-м полк понёс серьёзные потери, однако, как известно, врага ценой собственной жизни солдаты к Туле не подпустили.Сегодня на воинском кладбище состоялась церемония перезахоронения останков 81-го красноармейца. Их обнаружили поисковики отряда «Щит» вблизи Малой Еловой, где искатели нашли неизвестную братскую могилу. К сожалению, имена бойцов установить не удалось, но теперь защитники Тулы преданы земле со всеми почестями.Как рассказал руководитель объединения поисковых отрядов «Щит» Юрий Апарин, «не у всех солдат были медальоны, не все заполняли медальоны и вкладывали записки, чтобы не притягивать смерть. В некоторых медальонах были иголки или другие предметы».







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