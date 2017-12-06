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06.12.2017 18:18 В Тульской области будут разводить благородных оленей на мясо Вести-Тула





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В настоящее время компания приступила к строительству производственных и вспомогательных объектов. Уже в первом полугодии 2018 года планируется завоз первой партии благородных оленей, а к 2023 году планируется выход на проектную мощность.



В регионе будет реализован новый проект по разведению благородных оленей. Решение об этом было принято накануне в региональном минсельхозе. На территории Ясногорского района появится оленеводческое хозяйство на 10 тысяч голов. Помимо разведения оленей и производства охлажденного мяса, в перспективе - создание собственного производства мясной продукции.В настоящее время компания приступила к строительству производственных и вспомогательных объектов. Уже в первом полугодии 2018 года планируется завоз первой партии благородных оленей, а к 2023 году планируется выход на проектную мощность.

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