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НОВОСТИ | Общество



06.12.2017 17:49 Ольга Слюсарева: Спортсмены всё равно будут петь гимн России
Вести-Тула

Ольга Слюсарева: Спортсмены всё равно будут петь гимн России

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Запрет на участие в Зимней Олимпиаде российской сборной не оставил равнодушными ни спортсменов, ни болельщиков, ни даже тех, кто о спорте имеет весьма отдаленное представление. Тысячи комментариев, споров, мнений.

Мы попросили выразить свое отношение к позиции Международного олимпийского комитета нашу прославенную спортсменку, российскую шоссейную и трековую велогонщицу, олимпийскую чемпионку, шестикратную чемпионку мира, пятикратную чемпионку Европы, победительницу Кубка мира Ольгу Слюсареву: «Обидно, досадно, потому что мы знаем, что на нас сконцентрирована энергия WADA. Если б я попала в этот список, то даже не могу представить свою реакцию. Спортсмены положили всю жизнь, чтобы выступить на Олимпиаде. Для кого-то она могла бы быть в последний раз.

Не будет формы сборной, гимна России, обидно будет стоять на пьедестале, но в какой бы форме мы ни выступали, под какой бы флаг нас ни поставили, и какая бы мелодия ни играла в момент одевания медали – весь мир знает, что мы русские. Уверена, что спортсмены, которые будут стоять на высшей ступени пьедестала, всё равно будут петь гимн России».
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