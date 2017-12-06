Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



06.12.2017 18:49 В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» туляки теперь смогут купить смартфоны Samsung
Вести-Тула

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» туляки теперь смогут купить смартфоны Samsung

| фото |
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим производителем смартфонов Samsung Electronics. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в Туле, Новомосковске и Щекине доступны смартфоны известного бренда Samsung.

В салонах оператора связи представлен ряд моделей серии Samsung Galaxy J. От бюджетного смартфона Samsung Galaxy J1 mini до варианта в металлическом корпусе Samsung Galaxy J5.

«Благодаря сотрудничеству с Samsung мы сможем предложить нашим клиентам качественные современные гаджеты. Уверен, они будут пользоваться популярностью у наших клиентов. В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент устройств Samsung, включив в него смартфоны серии Galaxy A и S» — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».

Также в центрах продаж и обслуживания можно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает жителям Тульской области удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.