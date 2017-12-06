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06.12.2017 18:49 В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» туляки теперь смогут купить смартфоны Samsung Вести-Тула





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В салонах оператора связи представлен ряд моделей серии Samsung Galaxy J. От бюджетного смартфона Samsung Galaxy J1 mini до варианта в металлическом корпусе Samsung Galaxy J5.



«Благодаря сотрудничеству с Samsung мы сможем предложить нашим клиентам качественные современные гаджеты. Уверен, они будут пользоваться популярностью у наших клиентов. В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент устройств Samsung, включив в него смартфоны серии Galaxy A и S» — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».



Также в центрах продаж и обслуживания можно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает жителям Тульской области удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.



Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим производителем смартфонов Samsung Electronics. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в Туле, Новомосковске и Щекине доступны смартфоны известного бренда Samsung.В салонах оператора связи представлен ряд моделей серии Samsung Galaxy J. От бюджетного смартфона Samsung Galaxy J1 mini до варианта в металлическом корпусе Samsung Galaxy J5.«Благодаря сотрудничеству с Samsung мы сможем предложить нашим клиентам качественные современные гаджеты. Уверен, они будут пользоваться популярностью у наших клиентов. В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент устройств Samsung, включив в него смартфоны серии Galaxy A и S» — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».Также в центрах продаж и обслуживания можно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает жителям Тульской области удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.

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