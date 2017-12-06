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06.12.2017 17:25 Тульский должник-алиментщик принял участие в акции и выплатил миллион Вести-Тула





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Всего в ходе рейда был составлен 31 акт описи и ареста имущества, принадлежащего должникам, а в счёт погашения задолженности по заработной плате взыскано более трёх миллионов рублей. Это только начало работы. Аналогичные рейды будут проводиться весь месяц.



Более одного миллиона рублей выплатил должник-алиментщик на содержание двоих несовершеннолетних детей в результате общероссийского рейда, проведенного судебными приставами Тульского региона в рамках акции «В Новый год - без долгов!»Всего в ходе рейда был составлен 31 акт описи и ареста имущества, принадлежащего должникам, а в счёт погашения задолженности по заработной плате взыскано более трёх миллионов рублей. Это только начало работы. Аналогичные рейды будут проводиться весь месяц.

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