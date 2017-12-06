НОВОСТИ | Общество







06.12.2017 17:07 Спасатели рассказали тульским рыболовам о хрупкости льда Вести-Тула





| фото |



Сотрудники ГИМС совместно с полицейскими провели рейд на пруду Белоусовского парка Тулы. Они напомнили рыболовам, что выход на лед в период его образования категорически запрещен, а также раздали памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях.



За окном лёгкий минус и водоёмы только начинают покрываться льдом, который пока ещё очень хрупкий и может не выдержать человеческого веса. Но, как известно, охота пущи неволи, и любителей подлёдного лова это не пугает.Сотрудники ГИМС совместно с полицейскими провели рейд на пруду Белоусовского парка Тулы. Они напомнили рыболовам, что выход на лед в период его образования категорически запрещен, а также раздали памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

Читать @gtrktula

















