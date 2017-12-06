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06.12.2017 12:53 Представителей ОНФ обеспокоили подземные пешеходные переходы в Туле Надежда Долгих





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Эксперты также отметили плохое освещение и местами разбитую плитку. Непригодным признали и пандус для передвижения маломобильных граждан и жителей с колясками. Он не может использоваться зимой, более того – он вообще не соответствует нормам.



Представители ОНФ проверили также подземку на пересечении Мосина и Советской. Этот переход ремонтировали ко дню города в 2016. Прошло почти полтора года. С потолка уже сыпется штукатурка и падают камни. Конструкция разрушилась настолько, что видна арматура. «Металлическая конструкция обрешетки начала давать коррозию, соответственно бетон не держится», - говорит эксперт ОНФ Артем Дьячков.



Как нам сообщили в администрации региона, ремонт потолка в переходе на пересечении Мосина и Советской планируется провести в следующем году. Тогда же заменят и плитку, и асфальтобетонное покрытие в остальных подземках.



По оценке экспертов Общероссийского народного фронта, подземный переход на пересечении Болдина, Станиславского и проспекта Ленина в неудовлетворительном состоянии. Стекла в дверных проемах отсутствуют, а граффити, сделанное ко дню победы, все облупилось.Эксперты также отметили плохое освещение и местами разбитую плитку. Непригодным признали и пандус для передвижения маломобильных граждан и жителей с колясками. Он не может использоваться зимой, более того – он вообще не соответствует нормам.Представители ОНФ проверили также подземку на пересечении Мосина и Советской. Этот переход ремонтировали ко дню города в 2016. Прошло почти полтора года. С потолка уже сыпется штукатурка и падают камни. Конструкция разрушилась настолько, что видна арматура. «Металлическая конструкция обрешетки начала давать коррозию, соответственно бетон не держится», - говорит эксперт ОНФ Артем Дьячков.Как нам сообщили в администрации региона, ремонт потолка в переходе на пересечении Мосина и Советской планируется провести в следующем году. Тогда же заменят и плитку, и асфальтобетонное покрытие в остальных подземках.













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