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НОВОСТИ | Общество



06.12.2017 12:53 Представителей ОНФ обеспокоили подземные пешеходные переходы в Туле
Надежда Долгих



| фото |
По оценке экспертов Общероссийского народного фронта, подземный переход на пересечении Болдина, Станиславского и проспекта Ленина в неудовлетворительном состоянии. Стекла в дверных проемах отсутствуют, а граффити, сделанное ко дню победы, все облупилось.

Эксперты также отметили плохое освещение и местами разбитую плитку. Непригодным признали и пандус для передвижения маломобильных граждан и жителей с колясками. Он не может использоваться зимой, более того – он вообще не соответствует нормам.

Представители ОНФ проверили также подземку на пересечении Мосина и Советской. Этот переход ремонтировали ко дню города в 2016. Прошло почти полтора года. С потолка уже сыпется штукатурка и падают камни. Конструкция разрушилась настолько, что видна арматура. «Металлическая конструкция обрешетки начала давать коррозию, соответственно бетон не держится», - говорит эксперт ОНФ Артем Дьячков.

Как нам сообщили в администрации региона, ремонт потолка в переходе на пересечении Мосина и Советской планируется провести в следующем году. Тогда же заменят и плитку, и асфальтобетонное покрытие в остальных подземках.

















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