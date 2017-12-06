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06.12.2017 12:36 Тульские магистрали будут обрабатывать противогололедным реагентом "Вести-Тула"





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Вопросы уборки города в зимний период обсудил сегодня глава администрации Евгений Авилов. В этом году в парке коммунальной техники пополнение. Приобретено шесть новых машин для обработки улиц реагентом. А также два трактора с усиленной базой для очистки от снега отдаленных дорог в Большой Туле.



Обработка улиц реагентом обходится дороже, но в администрации рассчитывают сэкономить на другом. «Реагенты дороже, но их не нужно будет сметать с дорог по весне, как песко-соляную смесь, они не забивают сливную канализацию», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Основные магистрали Тулы этой зимой будут обрабатывать противогололедным реагентом. От песко-соляной смеси «Спецавтохозяйство» пока не отказывается. Ею будут посыпать дороги на территории бывшего Ленинского района.Вопросы уборки города в зимний период обсудил сегодня глава администрации Евгений Авилов. В этом году в парке коммунальной техники пополнение. Приобретено шесть новых машин для обработки улиц реагентом. А также два трактора с усиленной базой для очистки от снега отдаленных дорог в Большой Туле.Обработка улиц реагентом обходится дороже, но в администрации рассчитывают сэкономить на другом. «Реагенты дороже, но их не нужно будет сметать с дорог по весне, как песко-соляную смесь, они не забивают сливную канализацию», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.













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