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НОВОСТИ | Общество



06.12.2017 12:01 В Тульской области реализуют проект «Центр поддержки одаренных детей»
"Вести-Тула"



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В Тульской области продолжается реализация проекта «Центр поддержки одаренных детей». В настоящее время идет активная стадия первого этапа проекта: проводится благоустройство территории, ремонт зданий детского дома и школы в Ясной Поляне, закупается оборудование.

За счет резервного фонда Президента России сделана планировка территории, установка бордюрных камней, укладка асфальта, началось устройство ограждения. Работы будут завершены 15 декабря. За счет средств федерального бюджета до конца года планируется поставка школьного автобуса на 30 мест.












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