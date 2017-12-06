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06.12.2017 11:55 «Европейским музеем года» может стать Поленово "Вести-Тула"





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«Лучший европейский музей года» - это конкурс музейных инноваций, благодаря которым Европейский музейный форум отслеживает, поощряет и продвигает новые рамки актуальных музейных практик. Премии конкурса — это не признание заслуг, это признание музейной инновации, значимой для всего европейского музейного сообщества.



Музей-заповедник Поленова в течение двух лет проводит международные фестивали искусств. В 2016 году прошла Неделя франкофонии, а в 2017 - российско-израильский фестиваль «В поисках Земли обетованной».







Музей Василия Поленова претендует на звание «Европейский музей года». Жюри определило номинантов на награды 2018 года. В него вошли 40 музеев разных стран, в том числе два - российских.«Лучший европейский музей года» - это конкурс музейных инноваций, благодаря которым Европейский музейный форум отслеживает, поощряет и продвигает новые рамки актуальных музейных практик. Премии конкурса — это не признание заслуг, это признание музейной инновации, значимой для всего европейского музейного сообщества.Музей-заповедник Поленова в течение двух лет проводит международные фестивали искусств. В 2016 году прошла Неделя франкофонии, а в 2017 - российско-израильский фестиваль «В поисках Земли обетованной».

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