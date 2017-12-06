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НОВОСТИ | Общество



06.12.2017 11:42 Тульская набережная перестает быть неосязаемой идеей
Алина Фурсенко



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Вросший в землю за десятилетия службы фонарь, прощаясь со своим старым местом, парит в воздухе. Чтобы двигаться дальше, нужно избавиться от старья и обрамить старину. Разница-то существенная. Демонтируют, распиливают и увозят старые столбы с улицы Металлистов. Новые, конечно, здесь появятся, но по задумке архитекторов они будут куда красивее и не такими высокими. А паутину проводов, опутывающих здесь каждый столб, спрячут в кабель каналы, они пройдут под землей.

Под землей, в разрытых канавах и люках сейчас и идет основная работа, самая грязная и самая необходимая. Ведь тут спрячутся не только все коммуникации, но и к примеру, новая ливневка, которой здесь не было никогда, а улица, утверждают архитекторы, на удивление плоская. И воде некуда уходить. Зато другую неприятную особенность Металлистов уже удалось исправить. Раньше проезжая часть была существенно выше тротуара. Теперь, за исключением производственно необходимых буераков, площадка ровная. И на ней-то, уверяют архитекторы, появятся 211 лип (уже взрослых саженцев), 4,5 тысячи кустарников – зеленые уголки, а все остальные 32 тысячи квадратных метров будут выложены тротуарной плиткой.

Проинспектировать, как идут работы на самой набережной не так просто – территория все еще закрыта для посторонних глаз. Пока здесь тоже этап расчистки. И реки, и берегов. Теперь, когда проект набережной уже не просто концепция, а четкий план, архитекторы уверяют, все, что презентовали летом: и амфитеатр, и площадь со сценой, каток, площадки и сиреневый сад в него входят. И даже чуть больше – например, добавилась велодорожка, и все же выяснилось, что завершится набережная зданием суда. А для того, чтобы инвесторы смогли внести и свою изюминку – инфраструктура не обойдет и набережную.

«Мы провели вдоль всей набережной еще одну канализацию и водопровод. Таким образом, при развитии набережной, инвесторы, которые заинтересованы поставить здесь например кафе или рестораны – всегда можно присоединиться», - говорит главный архитектор проекта «Тульская набережная» Олег Шапиро.

К слову, уверенно подтвердил Олег Шапиро, с таким решением лучше не затягивать. Ведь уже следующим летом картинки с презентации должны вписаться в живой ландшафт.
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