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НОВОСТИ | Общество



06.12.2017 11:24 Форум молодых предпринимателей в шестой раз прошел в регионе
София Гафарова



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Новое - это хорошо забытое старое. С этой позиции и начался бизнес- проект двух очаровательных девушек, которые решили создать свою марку этичных белковых продуктов, то есть стопроцентного растительного сырья. Молодые предприниматели уверены, что продукция нужна не только вегетарианцам, но и аллергикам, диабетикам и как детское питание.

Амбициозные девушки планируют сделать свою продукцию даже тульским брендом. А пока стали победителями в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель» в номинации «Открытие года». Здесь же прошло награждение еще трех лучших молодых бизнесменов в номинациях «Социальный бизнес», «Работодатель года» и «Производство года».

В этот раз участниками Форума молодых предпринимателей стали школьники и студенты, которые включились в программу «Юный предприниматель». «В первую очередь проявили себя учащиеся средних профессиональных учебных заведений. – Рассказывает председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева. – Они имеют неплохие шансы начать собственное дело».

Впервые в рамках форума юные бизнесмены смогли представить свои начинающие проекты и лично пообщаться с министром экономического развития региона Григорием Лаврухиным. На выставке молодых предпринимателей было интересно узнать, как найти себя в бизнесе и с чего начать. Весьма занимательными и поучительными получились мастер-классы от столичных бизнес-тренеров. Ключевым моментом форума стало подписание соглашения между комитетом по Тульской области по предпринимательству, Центром поддержки предпринимательства и общественными организациями, которое нацелено на вовлечение в бизнес молодых.

По словам директор Центра поддержки предпринимательства Анастасии Иващенко, «…для молодых предпринимателей доступны разные виды поддержки: консультации, семинары, форумы, микрозаймы, поручительства по банковским кредитам и т.д.».

Безусловно, за развитием предпринимательства в регионе последует дальнейший рост экономики. Но это не только пополнение бюджета. Это занятость молодежи, создание новых рабочих мест и свежие идеи в развитие области.

















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