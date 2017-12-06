Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



06.12.2017 10:54 В Тульской области вандалы повредили около 200 остановочных павильонов
"Вести-Тула"



| фото |
Один из главных инженеров «Тулаавтодора» Константин Кирилин шутит, что он понемногу превращается в сыщика. Половину остановки в деревне Алексеевка разобрали на прошлой неделе, тому что каким то чудом еще уцелело, долго тоже не протянуть. «Все павильоны мы оборудуем урнами, но они пропадают в первую очередь», - сетует Кирилин.

Именно этот типаж воришек описали в романе «12 стульев» Ильф и Петров. Тащат с тульских остановок действительно все: пластик, деревянные бруски скамеек. Минувшим летом, вопреки здравому смыслу, украли даже бордюрный камень из бетонного основания.

Продавец магазина в селе Алешня, о том, что оставшийся от остановки каркас абсолютно бесполезен, слышит каждый день, греться в ожидании транспорта жители приходят именно в продмаг. Наказать таких воров крайне сложно. По словам начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, «…главная сложность в раскрытии подобных преступлений связана со значительной удаленностью остановочных павильонов от населенных пунктов и с отсутствием свидетелей, особенно в ночное время».

Впредь устанавливать в «Тулаавтодоре» планируют только суровые антивандальные павильоны. Видимо к прекрасному, готовы у нас еще не все. «В настоящее время вандалами повреждено около 200 павильонов. Чтобы их восстановить необходимо около 2,5-3 млн. рублей. Поликарбонат дорожает с каждым днем», - говорит заместитель главного инженера ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.

Красивый, современный, но украденный поликарбонат на таких остановках заменяют обычным рифленым железом. Так дешевле и можно восстановить большее количество расхищенных павильонов, но к сожалению менее современно. Вот и получается, что вандалы, просто отправляют нас в прошлый век.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.