НОВОСТИ | Общество







06.12.2017 10:54 В Тульской области вандалы повредили около 200 остановочных павильонов "Вести-Тула"





| фото |



Именно этот типаж воришек описали в романе «12 стульев» Ильф и Петров. Тащат с тульских остановок действительно все: пластик, деревянные бруски скамеек. Минувшим летом, вопреки здравому смыслу, украли даже бордюрный камень из бетонного основания.



Продавец магазина в селе Алешня, о том, что оставшийся от остановки каркас абсолютно бесполезен, слышит каждый день, греться в ожидании транспорта жители приходят именно в продмаг. Наказать таких воров крайне сложно. По словам начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, «…главная сложность в раскрытии подобных преступлений связана со значительной удаленностью остановочных павильонов от населенных пунктов и с отсутствием свидетелей, особенно в ночное время».



Впредь устанавливать в «Тулаавтодоре» планируют только суровые антивандальные павильоны. Видимо к прекрасному, готовы у нас еще не все. «В настоящее время вандалами повреждено около 200 павильонов. Чтобы их восстановить необходимо около 2,5-3 млн. рублей. Поликарбонат дорожает с каждым днем», - говорит заместитель главного инженера ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.



Красивый, современный, но украденный поликарбонат на таких остановках заменяют обычным рифленым железом. Так дешевле и можно восстановить большее количество расхищенных павильонов, но к сожалению менее современно. Вот и получается, что вандалы, просто отправляют нас в прошлый век.





Один из главных инженеров «Тулаавтодора» Константин Кирилин шутит, что он понемногу превращается в сыщика. Половину остановки в деревне Алексеевка разобрали на прошлой неделе, тому что каким то чудом еще уцелело, долго тоже не протянуть. «Все павильоны мы оборудуем урнами, но они пропадают в первую очередь», - сетует Кирилин.Именно этот типаж воришек описали в романе «12 стульев» Ильф и Петров. Тащат с тульских остановок действительно все: пластик, деревянные бруски скамеек. Минувшим летом, вопреки здравому смыслу, украли даже бордюрный камень из бетонного основания.Продавец магазина в селе Алешня, о том, что оставшийся от остановки каркас абсолютно бесполезен, слышит каждый день, греться в ожидании транспорта жители приходят именно в продмаг. Наказать таких воров крайне сложно. По словам начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, «…главная сложность в раскрытии подобных преступлений связана со значительной удаленностью остановочных павильонов от населенных пунктов и с отсутствием свидетелей, особенно в ночное время».Впредь устанавливать в «Тулаавтодоре» планируют только суровые антивандальные павильоны. Видимо к прекрасному, готовы у нас еще не все. «В настоящее время вандалами повреждено около 200 павильонов. Чтобы их восстановить необходимо около 2,5-3 млн. рублей. Поликарбонат дорожает с каждым днем», - говорит заместитель главного инженера ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.Красивый, современный, но украденный поликарбонат на таких остановках заменяют обычным рифленым железом. Так дешевле и можно восстановить большее количество расхищенных павильонов, но к сожалению менее современно. Вот и получается, что вандалы, просто отправляют нас в прошлый век.











Читать @gtrktula

















